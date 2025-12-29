RSKテレビ(RSK山陽放送)が29日に公式X（旧ツイッター）を更新。出演者が能舞台で“土足”のまま対談する予告が物議を醸している件に言及した

公式Xでは27日に「石破茂×小長啓一 未完の列島改造」という対談番組の予告をアップ。「石破茂前総理大臣、そして『政治の師』と仰ぐ田中角栄元総理を支えた小長啓一秘書官による特別対談！昨年10月の就任以来、トランプ関税、令和の米騒動、戦後80年といった様々な課題に石破政権はどう向き合い、決断を下したのか？」と内容を伝えていた。

そこで、石破氏と小長氏が能舞台に用意された椅子に腰かけ、土足のままで対談する様子をアップしていたが、ネット上の一部では「能楽の伝統に対する冒涜です」「ありえない………」「能を知らない一般人でも眉をひそめます」といった批判が寄せられていた。

そして29日になると、公式Xでは「能舞台の使用に関し、ご指摘をいただいている件についてご説明します。能舞台保護のため、予め床板の上に養生を施した状態で収録を行いました。説明(表示)が不十分だったことにお詫び申しあげます」と説明していた。