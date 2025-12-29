池田エライザ、『東京大賞典』で馬券初購入 注目馬を選んだ理由も語る「ビギナーズラックを信じて…」
俳優の池田エライザが29日、東京シティ競馬（TCK）で行われた『第71回 東京大賞典（GI）』に来場。初めて馬券を購入した興奮を語った。
【集合ショット】綺麗…シンプルな装いで登場した池田エライザら
今年のTCKイメージキャラクターを務める池田は表彰式プレゼンターのほか、競馬中継番組の生出演やレース前のミニトークショーも登場。黒のロングコートに大ぶりのアクセサリーを合わせた華やかな装いの池田。師走とは思えない陽気に包まれていた大井競馬場で、開口一番来場者に「アツいですかー？」と呼びかけ会場を盛り上げた。
年の瀬の大一番レースを控える大井競馬場の雰囲気を聞かれると、「お客さんが入った大井競馬場に来たのは初めてで、想像以上の熱気に圧倒されました。」と驚き。またTCKイメージキャラクターのオファーを受けた感想について「私でいいのかな？と思いましたが、最近は幅広い世代で競馬が楽しまれているので、私を応援してくれている方にも競馬の楽しさを知ってほしいです」と話した。
また、この日レースを間近で観戦。「今日が初めての競馬観戦で、馬券も初めて購入しました。競走馬も騎手の方もこの瞬間にかけていて、きっと感動を味わえると思うので楽しみにしています」と答えた。
東京大賞典の注目馬としてナルカミを選んだ。「ビギナーズラックを信じて、あまり深く考えても仕方がないと思いました。私の名前と同じカタカナ4文字で共通点のあるナルカミを選びました」と期待を込めたが、ナルカミは惜しくも6着となり的中とはならなかった。
表彰式のプレゼンターを務めた後、池田は勝利ジョッキーの矢野貴之騎手とファンに向けにこやかに手を振り、レース後の興奮冷めやらぬ場内の声援に応えていた。
