¡ÖÁÆÉÊ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×ÍÇÏµÇ°¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬·àÅªÍ½ÁÛ¤Ç¡ÈÂÓÉõ¡É¥²¥Ã¥È¡Ö¤³¤Î£²Æ¬¼´£÷¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡ÊÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£
¡¡¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ê£Ò£Á¤Î¸µÄ´¶µ»Õ¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤ÄÝ¯ºä£´£¶¡¦Éð¸µÍ£°á¤À¤Ã¤¿¡£ÍÇÏµÇ°ÅöÆü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ°ìÌÌ¤ÇÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¡£ËÜÌ¿¤Ç£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬£±Ãå¡£¢¤¤òÆþ¤ì¤¿£±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¬£²Ãå¡£¢¥¤Î£²ÈÖ¿Íµ¤¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬£³Ãå¤Ë¤Ê¤ê¡¢£³Ï¢Ã±£±£³Ëü£±£·£±£°±ß¤ÎÅªÃæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏÏ¢£²Ëü£²£µ£²£°±ß¡¢ÇÏÃ±£²Ëü£¹£²£±£°±ß¡¢£³Ï¢Ê££±Ëü£¶£µ£¸£°±ß¤âËüÇÏ·ô¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹´ÑÀï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Éð¸µ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡£¡ÖÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤À¡££²ÈÖ¿Íµ¤¡¦¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹¤â£³Ãå¡£¤·¤«¤·£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç·ê¡¦¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤Ï²¡¤µ¤¨¤¤ì¤º·âÄÀ¡Ä¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Î¿·»³¤À¤Ã¤¿¡£¿·»³¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë£Ø¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÅªÃæ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿·¤·¤¤¸«¤»»»¤Î¼°ÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª©¸«¤»ª¤Ï£±£°£µËü£³£¶£¸£°¤È¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ôÍÇÏµÇ°¡¡¡ôÅªÃæ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡££³Ãå¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È£²Ãå¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤Î£³Ï¢Ã±¼´£²Æ¬Î®¤·¥Þ¥ë¥Á¤ÎÁê¼ê£µÆ¬¤Ç³Æ£¸£°£°±ß¡¢·×£²Ëü£´£°£°£°±ßÊ¬¤ò¹ØÆþ¡£Ê§¤¤Ìá¤·¶â³Û¤Ï£±£°£µËü£³£¶£¸£°±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¸«¤»»»¼°ÄÉ²Ã¡ª¡©£±£°£µËü£³£¶£¸£°±ß¡Ä¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î£²Æ¬¼´¥¦¥±¤ë£÷¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ªÅªÃæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë²¿¤È¤â´ò¤·¤¤¸«¤»»»¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î£²Æ¬¼´¤Ï¤¹¤²¤§¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¼´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©£÷£÷¡×¡ÖÁÆÉÊ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ë¡¼¤ä¤ó¤µ¤ó¡¢ÍÇÏµÇ°ÅªÃæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª£±£°£µËüÄ¶¤¨¤Î¸«¤»»»¤¨¤°¤¹¤®¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£