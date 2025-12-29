【今年イチバン聴いた歌】ILLIT、洗練されたワンピース姿で登場「私たちILLITの魅力をたくさんお届けできるようなステージを」【コメント全文】
5人組ガールグループ・ILLITが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。それに先立って、コメントが到着した。
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。MCは、志尊淳と新木優子が務める。
【コメント全文】
――本日のスタイリングや衣装のポイントを教えてください。
MOKA：今回はみんなワンピースで統一していて、ネイビーとホワイトカラーを合わせた、シンプルだけど洗練された雰囲気を演出しています。
――最新曲「NOT CUTE ANYMORE」では、“かわいさ”だけではないという新たな一面を打ち出していますが、今回の番組で、視聴者に見てほしい新たなILLITの魅力があれば教えてください。
IROHA：私たちの曲はそれぞれ、表情やダンスが違う雰囲気を持っているので、今回の放送ならではの、私たちの魅力に注目してほしいなと思います。
――トレッドミルでのボーカル練習などビハインド動画を見ると、ILLITの皆さまはいつもストイックに練習されている印象を受けます。この年末、特に努力して練習していることは何ですか。
WONHEE：韓国の年末番組では、ダンスブレイクが入っているステージなど、特別なステージをたくさん披露したのですが、新しいダンスを学んだことが楽しかったです。
――「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、今年グループ内で流行った楽曲や、よく聴いた曲があれば教えてください。
MOKA：今回リリースした「NOT CUTE ANYMORE」を私たちもよく聴いています。「NOT CUTE ANYMORE」を使って、TikTokやReels（リール）を撮ったりすることにもハマっていて、よくメンバー内で撮ったりしています！
――この1年を振り返って、GLLIT（ファンネーム）の方から言われてうれしかった言葉や、うれしかった出来事があればお教えください。
IROHA：単独コンサートをした時に、舞台が終わってすぐにミーグリがあって、ファンの方たちとお話する機会があったのですが、その時に「きょうの舞台、すごく良かったよ！」って褒めていただいたことが嬉しかったです。
――最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
MOKA：見ている方々に、私たちILLITの魅力をたくさんお届けできるようなステージを見せられたらいいなと思います！楽しみにしてもらえるとうれしいです！
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。MCは、志尊淳と新木優子が務める。
――本日のスタイリングや衣装のポイントを教えてください。
MOKA：今回はみんなワンピースで統一していて、ネイビーとホワイトカラーを合わせた、シンプルだけど洗練された雰囲気を演出しています。
――最新曲「NOT CUTE ANYMORE」では、“かわいさ”だけではないという新たな一面を打ち出していますが、今回の番組で、視聴者に見てほしい新たなILLITの魅力があれば教えてください。
IROHA：私たちの曲はそれぞれ、表情やダンスが違う雰囲気を持っているので、今回の放送ならではの、私たちの魅力に注目してほしいなと思います。
――トレッドミルでのボーカル練習などビハインド動画を見ると、ILLITの皆さまはいつもストイックに練習されている印象を受けます。この年末、特に努力して練習していることは何ですか。
WONHEE：韓国の年末番組では、ダンスブレイクが入っているステージなど、特別なステージをたくさん披露したのですが、新しいダンスを学んだことが楽しかったです。
――「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、今年グループ内で流行った楽曲や、よく聴いた曲があれば教えてください。
MOKA：今回リリースした「NOT CUTE ANYMORE」を私たちもよく聴いています。「NOT CUTE ANYMORE」を使って、TikTokやReels（リール）を撮ったりすることにもハマっていて、よくメンバー内で撮ったりしています！
――この1年を振り返って、GLLIT（ファンネーム）の方から言われてうれしかった言葉や、うれしかった出来事があればお教えください。
IROHA：単独コンサートをした時に、舞台が終わってすぐにミーグリがあって、ファンの方たちとお話する機会があったのですが、その時に「きょうの舞台、すごく良かったよ！」って褒めていただいたことが嬉しかったです。
――最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
MOKA：見ている方々に、私たちILLITの魅力をたくさんお届けできるようなステージを見せられたらいいなと思います！楽しみにしてもらえるとうれしいです！