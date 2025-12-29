「ガールズグランプリ2025」は29日、平塚競輪11Rで争われ、絶対女王の佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が誰も寄せ付けない走りで優勝。2年ぶりにガールズGPを制し、賞金1530万円を獲得した。また、これで25年全てのG1に加え、ガールズGPも制したことになり、年間グランプリスラムという大偉業を達成した。

児玉碧衣（30＝福岡・108期）は5着に終わった。

最終Hでは佐藤の後位2番手に収まり、大チャンスと思われた。しかし、B過ぎに尾崎と並走になると踏むコースがなくなり後退。5年ぶりのティアラ奪還とはならなかった。

「7番手だったので動こうと決めていた。体が勝手に動いた。ただ、尾崎さんと並走になった時にビビって内に落ちて、ずっと重いところを踏んでしまった。余裕はあったのに甘さが出た」と悔やんだ。

燃え尽きて年初には引退まで考えたが、奮い立たせて走った25年。来年へは「新車だし気分を入れ替えてゼロスタート。向上心を持ってやりたい」と前を向いた。

▼尾崎睦（2着）最終Hのところで3番手に入れれば面白かった。ただ、捲りにいけたのは今までの自分にはなかった。1年間やってきたものは出せたかな。

▼久米詩（3着）リカバリーできるポイントはあったけど、全然駄目。ずっと迷ってばかりでした…。

▼梅川風子（4着）逃げしか考えていなかったが、判断をミスした。自分でもったいないことをした。

▼山原さくら（6着）対応が難しかった。最終Bで脚はたまっていたけど…。

▼坂口楓華（7着）最終Bで行ければだったが落車がフラッシュバックした。