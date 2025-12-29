東京ドームシティのお正月2026！福袋・獅子舞・笑点コラボなど年始イベントが満載だよ。

東京ドームシティでは2026年元旦から恒例の新春イベント「東京ドームシティのお正月2026」を開催します。福袋や大抽選会、新春ならではの催しが充実していて、家族連れや友人とのおでかけにもぴったりな企画がそろっています。

魅力たっぷりの正月イベントが勢ぞろい！

●福袋＆大抽選会

・TOKYO DOME CITY e-Ticket Store 新春福袋2026

東京ドームシティの各施設やショップで利用できるお得な福袋を販売。人気宿泊プランや体験利用券などがセットになった内容が最大40％オフで楽しめます。

販売期間：1月1日10時から1月8日 23時59分まで

利用期間：1月6日10時から3月15日18時まで

・ラクーア内店舗の商品が大幅値引き

通常よりもお得な価格設定で、最大40％オフになるものもあり、毎年早期完売する人気企画。年始にまとめてレジャーを楽しみたい人や、ギフト用にもぴったりなラインアップです。

対象期間：12月30日〜1月12日

・豪華景品が当たる「新春大抽選会」も実施

お正月気分をさらに盛り上げるのが、恒例の新春大抽選会。抽選では、JTB旅行券やホテル宿泊券といった豪華賞品が用意されています。

東京ドームシティ内での利用をきっかけに参加できる仕組みなので、福袋や食事、ショッピングとあわせて楽しめるのもうれしいポイント。運試し感覚で参加したくなるイベントです。

開催日時：1月10日から1月12日 11時から21時

開催場所：ラクーア1F成城石井前特設会場、Hi!EVERYVALLEYキッズスペース横

【商品詳細】

・特賞：JTBトラベルギフト10万円分／2人

・1等：熱海後楽園ホテル AQUA SQUARE 1泊2食付きペア宿泊券（オーシャンスパ Fuua お一人様1回入館付き）／15組30人

・2等：スパ ラクーア入館券ペア／80組160人

・3等：東京ドームホテル レストランランチ券ペア／70組140人

・土日限定賞品：土曜日...成城石井商品券5000円分／10人、日曜日...叙々苑お食事券5000円分／10人

・お正月はTDポイントがたまりやすい、来場者向けの限定キャンペーンも

東京ドームシティでは、1月13日から31日の期間中にTDポイントをお得にためられる企画も実施されます。

TDポイントは、東京ドームシティ内の対象施設や店舗での利用に応じて付与されるポイントで、飲食やショッピング、各種サービスに使えるのが魅力です。

期間中に3万円（合算可）以上5万円未満を購入すると、TDポイント500ポイント、5万円以上購入するとにTDポイント1000ポイントがプレゼントされます。

●どれも楽しみ！お正月イベント

・あったか空間「ぬくぬくこたつ広場」

ラクーアガーデン芝生広場に、寒空の下でもぬくぬくで快適に過ごせるこたつが設置されます。キッチンカーでグルメやドリンクを購入し、こたつでゆったり味わうことができますよ。

設置期間：1月1日から4日11時から19時

こたつ利用：無料

・ご長寿番組「笑点」とコラボ

2026年に放送60周年を迎える国民的番組「笑点」とコラボした企画も。フォトスポットや限定映像の放映も予定されており、ファンにはたまらない内容です。

・「すごろくや」コラボのボードゲーム

ボードゲームで人気の「すごろくや」による体験コーナーも用意され、家族や友人とゆったり過ごせます。こたつに入りながら遊ぶことができるのが嬉しいですね。

●ステージでも注目のイベントが盛りだくさん

・相撲イベントや箏演奏で味わう、日本の正月文化

会場では、お相撲さんによるイベントや、お茶の水女子大学箏曲部による箏演奏も実施予定。

迫力ある相撲イベントと華やかで上品な箏の音色が、新年らしい特別感を演出します。

エンタメ性だけでなく、日本の伝統文化に触れられる点も、このイベントならではの魅力です。

相撲イベント：1月2日 (1)11時から12時30分 (2)14時から15時30分

箏演奏：1月3日 (1)12時から (2)14時から

・初笑いはここで。よしもと芸人による新春お笑いステージ

ラクーアガーデンステージでは、よしもと芸人によるお笑いステージを開催。

お正月らしいにぎやかな雰囲気の中で、初笑いを楽しめる人気企画です。

観覧しやすい屋外ステージのため、買い物や食事の合間に立ち寄れるのもポイント。子どもから大人まで一緒に楽しめる内容となっています。

・新日本プロレスのトークショーも開催

プロレスファン必見の企画として、新日本プロレスの選手によるトークショーも行われます。普段はなかなか聞けないエピソードや裏話が楽しめる貴重な機会で、会場を大いに盛り上げてくれそうです。

・獅子舞の練り歩き＆オリジナルおみくじで運試し

正月の定番イベントとして、獅子舞の練り歩きも実施。頭を噛んでもらうことで無病息災を願えるとされ、毎年多くの来場者が足を止める人気企画です。

東京ドームシティオリジナルのおみくじも登場。新年の運勢を占いながら、イベントを楽しめます。

獅子舞練り歩き：1月3日・4日11時から18時

場所：東京ドームシティ全域

おみくじ：1回100円

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部