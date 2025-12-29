2025年がまもなく終わろうとしています。ことし注目されたニュースを振り返ります。



終戦から80年。私たちは戦時中を知る元軍医から新たな証言を得ることができました。



新潟市出身の元軍医。戦時中、特攻兵に覚醒剤の注射を打っていたといいます。元特攻兵らは何を語るのでしょうか……かつての特攻隊員らが明かした戦禍の記憶に迫ります。

◆記者の視点

今回取材を進めたTeNY内田拓志キャスターです。取材を振り返ってもらいました。





◆“戦争”が色濃くなっていた時代

【内田キャスター】「戦後80年をめぐる取材を続ける中で、経験者の証言を直接伺うことが年々難しくなっていると感じました。取材していた4人の方が番組放送までの1年間でお亡くなりになりました。当時20歳だった人が100歳になる『戦後80年』、記憶を繋ぐギリギリのタイミングで“証言”を通して渡してもらったバトンをしっかり受け止めようと思いました」戦時中、特攻兵に“ヒロポン”覚醒剤の注射を打ち、出撃を見届けたという元軍医の蒲原宏さん。『知らなかった』『上官の命令に逆らえなかった』その結果101歳で亡くなるまで後悔は消えなかったといいます。蒲原さんに、ひ孫の尭子さん(当時14)は率直な疑問をぶつけました。『おじいちゃんは注射がヒロポンだと知っていたらどうした？』。ゆっくり顔を上げ蒲原さんは静かに答えました。『知っていても命令なので断れない、そういう時代だった』。それでも『国のために命を捧げることは間違っていると思う』と力強く語った言葉がいまでも胸に刻まれています。

勇ましい日本軍……



“戦争の影”が色濃くなっていました。



◆太平洋戦争が開戦

1941年12月8日、日本の真珠湾攻撃などで太平洋戦争が始まります。



【東条英機首相(当時)】

「一億国民が一切を挙げて、国に報い国に殉ずるの時は今であります」



「尽忠報国の大精神ある限り英米といえども何ら恐るるに足らないのであります」





しかし、連合国軍の圧倒的な軍事力を前に劣勢に立たされた日本軍。太平洋戦争末期には、せめて敵に一撃を加え和平交渉を有利に進めようとある作戦を決行します。



戦闘機もろとも敵艦に突っ込む「特攻」、終戦までに3875人の若者が犠牲になりました。

◆特攻隊員に覚醒剤を投与したという元軍医

新潟市出身の元整形外科医蒲原宏さん。戦時中、軍医として配属された鹿児島県の串良基地で、出撃前の特攻隊員に覚醒剤“ヒロポン”の注射を打つことを命じられたといいます。



【元整形外科医 蒲原宏さん】

「特攻隊に命じられた若い人たちのあのギラギラしたね。恨みを僕らにぶつけてくるような視線はいまだに夢に出てくるんです」



「やっと飛んでる飛行機なのにそんなのも行かせた。それも少年航空兵でしょ。見送るとき本当に涙が出ました」



特攻隊員に覚醒剤・ヒロポンは投与されていたのか……。

当時の真相を探るため数少なくなった元特攻兵らを探し出し、話を聞くことにしました。

◆特攻隊の出撃基地があった鹿児島県

特攻隊の出撃基地があった鹿児島県鹿屋市。



毎年秋には戦没者の追悼式が開かれます。

◆かつて仲間を見送った元特攻隊員

茶道裏千家、前の家元、千玄室さん。かつて特攻隊員として蒲原さんのいた串良基地に配属されましたが出撃することはありませんでした。



【千玄室さん】

「高度1500メートルから突っ込んでいく訓練……すさまじい時代です」



「待機命令という一言で私は命が助かった。本当にすまんと思っている、みんなに」



生涯、平和を願い千玄室さんは、ことし8月に亡くなりました。

◆元少年兵が感じた先輩の変化

当時を知る人が、もう一人……嶋田角郎さん、94歳です。15歳の時特攻隊の待機要員として同じ串良基地に配属されました。



【嶋田角郎さん】

「子どもだったよね中学2年生で来たんだから、旧制の中学2年生で」



特攻隊として出撃することはありませんでしたが、こんな光景を覚えていました。



【嶋田角郎さん】

「(特攻隊員の名前)というのおったんですよ、私の兵舎に先輩が……涙ばかりの人だったが(特攻に)行くときは僕は見送りに出たからね。ピンピンしとってニコニコしてね『嶋田、行ってくるわ、あと頼む』と言って、どうしてあんな元気になったかなと思って。今でいう覚醒剤よ。覚醒剤だろうと僕は今はそう思う……前の日に泣きながらお別れしよったけど、思い出すと涙が出る」



嶋田さんは、この5か月後に亡くなりました。

◆爆撃機を迎撃「やったぞ」

鳥取県境港市。この地にも特攻隊員だった人がいます。



松下薫さん、95歳。15歳のとき長崎の大村海軍航空隊に配属され、アメリカ軍の爆撃機を迎撃する夜間戦闘機「月光」の搭乗員となりました。



【松下薫さん】

「B29が来ると、その下に入ってババババ……これを繰り返すわけですね。私が引き金を引いて貫通して落としたのは3機ありましたね。目の前で落ちていくのは……この野郎、やったぞそんな気持ちでしょうね」

◆勝てるとは思わない、ともかく対抗

当時、基地は連日、爆撃を受けていました



【松下薫さん】

「飛行機の残がいが山のように積まれていた。敗戦の直前ですから」



Q）それでも勝てると思った？

「勝てるとは思っていない。ともかく対抗しなきゃいかん。あくまで対抗」



その後、特攻要員となりますが出撃することなく終戦を迎えた松下さん……当時、特攻兵の宿舎を警備していた兵士からこんな話を聞いたといいます。

◆「元特攻兵が聞いた仲間の変化」

【松下薫さん】

「一旦(特攻に)行くと決まったけど、夜中にお母さんと言ってみたり、弱気になってしまうわけですね。しまった特攻なんか希望してという気持ちになる……そういうときに軍医が来てヒロポン剤を飲ませるわけ。今まで悲観していた人が急に今までと態度が変わりますから。飲めば、気分が高揚する悲観していてもヒロポン剤を飲んで元気になる。みんな分かるじゃないですか」

◆実際に出撃した元特攻隊員

実際に出撃した元特攻隊員にも会うことができました。鹿児島市に暮らす船川睦夫さん、98歳です。



船川さんは蒲原さんのいた串良基地から出撃……エンジントラブルで帰還しました。



耳が不自由だったため筆談でのインタビューとなりました。



【船川睦夫さん】

「俺がやらなくて誰がやるという気持ち……家族のためも含めていま国を守るのは俺たちだという覚悟というか信条でしたから」

◆隊員たちは“純粋な思い”だった

船川さんは「特攻などあってはならない」としながらも、隊員たちは純粋な思いで死んでいったといいます。



Q）（筆談で）「串良で働いていた101歳の元軍医がいます。特攻兵にヒロポンを打っていたことを証言しています。見たり聞いたりしたことはありますか？」



【船川睦夫さん】

「そういうことは私には経験も聞いたこともありません。何でそういうことがあったのかな」



船川さんはことし4月に亡くなりました。



今回取材した複数の元特攻隊員からは「覚醒剤を投与された」という証言は得られませんでした。

◆“不都合な真実”

特攻と覚醒剤について研究を続ける元教師の相可文代さんです。



調査の結果すべての特攻隊員が覚醒剤を使っていたわけではない、とした上で、こう話します。



【相可文代さん】

「特攻(に関する証言)は山ほどあります。一つひとつ心を打たれるものも多いし。なんだけれどもヒロポンに関しては本当に(証言が)少ないことが改めて分かりました」



Q）圧倒的に証言が少ないことは、なぜ？

「兵士の名誉を汚すようなことはタブーなんです。覚醒剤は戦後ものすごくイメージダウンがあった。純粋な気持ちで亡くなっていった若い人たちが、そんなもの(覚醒剤)を打って(特攻に)行っていたということは基本的には認めたくない人が多いと思うんですよ。“不都合な真実”なんです」

◆元軍医の遺言

80年前特攻隊の基地に軍医として配属された蒲原宏さん。生涯、不戦を訴えことし3月、101歳で亡くなりました。



【蒲原宏さん】

「軍隊というところは本当に抵抗できないところなんですよね。それはあなた方は知らない。会社なんかと違うんだ」



「争いというもののないようにする社会を作っていくという努力というものを常にやっていただきたいと思いますね」



「知らないということは、ひとつの罪だと思いますけども、人から学んでいって正しいものを正しい目で見ていくという習慣を忘れちゃいけない」

◆未来に託す願い

知識を身につけひとりひとりの意志で歩む社会であるように。



戦争の記憶が薄れゆくなか、未来に託す願いです。





※本記事は2025年9月放送「ドキュメント新潟 元軍医の遺言 特攻と覚醒剤」、県内ニュース特集より抜粋、再構成しています。