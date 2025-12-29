（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は29日、来年2月2日から、夜間の南行き列車を週6本増発すると発表した。高鉄として初めて台中（中部・台中市）を通過する列車を設定するなど、新たな停車パターンを採用する。



高鉄によると、増発は旅客の増加に対応するもの。1週間の運行本数は1134本（南行き566本、北行き568本）になる。



月曜日から金曜日まで、南港（台北市）を午後10時に出発する左営（南部・高雄市）行きを増発する。台北、板橋（北部・新北市）に停車した後は、台南（南部・台南市）まで停まらない。台北―台南間の所要時間が1時間23分に短縮される。



土曜日は南港を午後10時半に出る台中行きを新たに運行。途中、板橋と苗栗（中部・苗栗県）を通過する。



