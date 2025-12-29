「自信満々で蹴れなかった」神戸内定のエースがまさかのPK失敗で呆然。初戦敗退に涙…プロの舞台での活躍誓う「勝たせられる選手になりたい」【選手権】
12月29日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、京都橘（京都）が山梨学院（山梨）と激突。０−０のまま、突入したPK戦の末に５−６で敗れて、姿を消した。
この試合で、ヴィッセル神戸への入団が内定している京都橘のエースFW伊藤湊太はベンチスタート。股関節の怪我を抱え、12月に入ってからは右膝を負傷。万全のコンディションではなく、選手権出場も危ぶまれていたものの、「この仲間と１日でも長くプレーしたい」との想いでメンバー入りした。
そして後半20分から途中出場すると、いきなり見せ場を作る。左サイドでボールを受け、鋭いドリブルで仕掛けてPKを獲得。しかし自ら蹴ったボールは相手GKにストップされて絶好機を逃した。
伊藤は、「今までは（PKに）自信があったんですけど、最近は練習でも外すことが多々あったので、自信満々で蹴ることができなかったです」と肩を落とす。
その後のPK戦では、「周りのみんなもポジティブな声を掛けてくれて、信頼されていると思いました」と気持ちを切り替えた。最初のキッカーを務めてしっかりと成功させるも、勝利には繋がらず、「チームを勝たせることができなくて申し訳ない」と初戦敗退に涙を浮かべた。
来年からはプロの世界に飛び込む。長身ストライカーは、選手権での悔しさを胸に「次はヴィッセル神戸を勝たせられる、点を決められる選手になっていきたいです。A代表やロサンゼルス五輪のメンバーにも選ばれたいです」と活躍を誓った。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
