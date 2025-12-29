本日12月29日（月）午後5時30分〜10時54分（全国ネット：午後6時30分〜10時54分） 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。XGが出演を控えコメントを寄せてくれた。

▼TVerにてリアルタイム＆見逃し配信！

URL：https://bit.ly/tver_art_organic_music-award

Q：本日のスタイリングや衣装のポイントなど、本日のステージで視聴者のみなさんに注目してほしいところをお教えください。

[HARVEY]

本日は爽やかな白とブルーをベースにした、冬を感じていただける衣装を身にまといました♥

寒い冬を”IS THIS LOVE“にこめた愛で暖かい冬にします♡(ˆ꜆ . . ). . ꜀ˆ)

ぜひ一緒に歌って踊って頂ければ嬉しいです❀˳꒰*ॢ´◡`*ॢ꒱❀˳

Q：今年もグローバルにご活躍されているみなさまですが、現地時間12月16日にアメリカの人気音楽オーディション番組「The Voice」にもご出演されたばかり。現地での経験で印象に残ったことはありますか？

[MAYA]

ワールドツアーぶりにLAでのパフォーマンスをしてそれが小さい頃からずっと見ていた「The Voice」に出演できてほんとに夢のようでした🥺

その瞬間が大切すぎて全部が全部すごかったですが、改めて思ったことが、やっぱり舞台はファンのみなさんと（ALPHAZと一緒に）作りあげる素敵な瞬間なんだなと思いました💖

ALPHAZの熱気がすごくてほんとに楽しかったです🥺💖

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、今年グループ内で流行った楽曲（メンバー間でハマった曲や、移動中よく聴いた曲など）があればお教えください。

[HINATA]

ケラーニさんのFoldedです。

Q：1月にはXG初のフルアルバム「THE CORE - 核」リリースが控えていますが、いまグループの「コア」「核」となっていることは何ですか？

[JURIN]

みんなで話すコミュニケーションの時間が私たちの"CORE"を作ってくれていると思います。宇宙会談（ミーティング）をする時もそうですが、普段たわいのない話をする時も、どんな時も、その小さなコミュニケーションから私たちのシナジーが生まれていると感じます！

Q：この一年を振り返って、メンバー同士や、ALPHAZ（ファン）の方から言われて嬉しかった言葉や、嬉しかった出来事があればお教えください。

[JURIA]

みんなだったりALPHAZの皆さんがくださる言葉はどのお言葉も嬉しいです🫶🏻🥹✨でもやっぱ宇宙人だな~👽🪐って言ってもらえる時は凄く嬉しいですね😏

Q：来年2026年の抱負をお教えください。

[CHISA]

2025年は、''脱皮しないとしぬ Do or Die''というスローガンのもとさんざん脱皮をし進化してきたので、2026年は、本領を発揮する一年にできたらいいなと思っています⭐️

本能と知性の協調性💕を大切に。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

[COCONA]

今年もたくさんの愛をありがとうございました。

みなさんの愛があってのXGだと心から思っています！

みなさんにどんな時でも寄り添えるそんな音楽とパフォーマンスをこれからもお届けしていきます。

愛しています！

■番組概要

MC：志尊淳、新木優子

進行：石川みなみアナウンサー

出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/music-award/

推奨ハッシュタグ：#今年イチバン聴いた歌 #年間ミュージックアワード2025