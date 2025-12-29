サッカー・Jリーグ、来季J1に昇格するジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督と来季の契約を更新したと発表しました。

小林監督は就任3年目の今季、J2で3位に。その後、昇格プレーオフを勝ち抜きクラブを17年ぶりのJ1昇格に導きました。

小林監督はクラブを通じ、コメントしています。

▽小林慶行監督 コメント全文

来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。

今シーズン、ジェフに関わる全ての皆様との一体感を武器に、自分たちの目標を成し遂げることができました。ホーム最終戦ではフクアリ史上最高の19000人以上の方々に選手たちの背中を押していただきました。

プレーオフを含めたラスト3試合のフクアリの雰囲気は、チームだけではなくクラブ全体で戦うということはこういうことだと全員が共有できたと思います。これこそが自分たちの武器です。この武器を持って、より厳しい戦いに挑んでいけることを誇りに思います。

来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています。