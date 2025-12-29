オリックスから戦力外になった福田周平外野手が２９日、自身のインスタグラムを更新。「このユニフォームを着て、バファローズの一員として戦えた日々は、僕にとって一生の誇りです。どんな時も背中を押してくれたファンの皆さん本当にありがとうございました。第二の人生、また一から頑張ります！！！」とつづり、１８〜２１年の「４」、２２〜２４年の「１」、２５年の「６５」の３つのユニホームの写真とともに現役引退を表明した。

フォロワーからは「周平さん現役生活、おつかれさまでした」「寂しすぎてまだ信じられません これから何をすることになってもずっと応援してます」「全力プレーにいつもこちらも勇気をもらっていました。残念ですが、これからも福田さんの活躍を心からお祈りいたします。お疲れ様でした」などとねぎらいと同時に、今後への激励のコメントが寄せられた。

福田は広陵−明大−ＮＴＴ東日本から１７年度ドラフト３位でオリックス入団。１６７センチ、６５キロと小柄ながら攻守にガッツあふれるプレーが持ち味で、主に１番打者として２１、２２年のリーグ連覇に貢献した。プロ通算６７７試合に出場し打率・２５４、５本塁打、１４３打点を残した。