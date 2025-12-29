インスタグラムで公開

大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が28日、自身のインスタグラムを更新し、巨大な世界的人気キャラクターとの2ショット写真を公開した。ファンからは「ギャップがたまらなく好き」「待ってました」などの声が上がった。

凛々しい表情の豊昇龍の横に鎮座していたのは、巨大なハローキティのぬいぐるみだった。

10月に英国で開催されたロンドン公演で優勝した際にゲットしたもの。28日に自身のインスタグラムを更新し、2ショット写真を公開した。

投稿文にはスタッフが「先日のロンドン公演にて、見事優勝を果たされた横綱・豊昇龍関。その際、お祝いとして贈られた大きなハローキティと一緒に取材を受けました 力強く勇ましい土俵の上での姿とはまた一味違う、キティちゃんを優しく抱っこする横綱のチャーミングな姿に、スタッフ一同とても癒されました。 伝統を背負い世界で活躍する横綱と、日本を代表するキャラクターの共演。 皆さまにもこの温かい空気感をお裾分けいたします」とつづると、ファンから様々な声が寄せられた。

「土俵の上の横綱の顔と普段のお茶目な顔どちらも大好きです」

「横綱とキティちゃんのお写真、待ってました」

「何ですかその可愛さは！！」

「豊昇龍関らしい やっぱ土俵上とのこのギャップがたまらなく好きです」

「うわー これ見たかった」

「強くて優しい横綱大好き！」

「豊昇龍関とキティちゃんのコラボグッズの販売待ってます」

豊昇龍は来年1月11日初日の初場所（両国国技館）で、今年1月の初場所以来の幕内優勝を狙う。



（THE ANSWER編集部）