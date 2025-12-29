「ガールズグランプリ2025」は29日、平塚競輪11Rで争われ、絶対女王の佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が誰も寄せ付けない走りで優勝。2年ぶりにガールズGPを制し、賞金1530万円を獲得した。また、これで25年全てのG1に加え、ガールズGPも制したことになり、年間グランプリスラムという大偉業を達成。地元の大舞台で改めて国内敵なしを証明して、25年を締めくくった。

さすが世界のサトミナだ。出るところで出て、流すところで流し、最後はしっかり踏み直す。全くもって隙なし。お手本のような先行で他6人を圧倒。史上初の逃げ切りで、2年ぶり2度目のガールズグランプリ制覇を達成した。

「一生懸命過ぎてほとんどレースを覚えていないけど、ホーム、バック、ゴールを取れたのはうれしい。先日引退した師匠の対馬太陽さん、家族、関係者、応援してくれたファンの方々に感謝を伝えたいです」

この優勝でオールガールズクラシック→パールカップ、女子オールスター、女子王座戦のG14勝を合わせた“年間グランプリスラム”を達成。競技では10月にチリ・サンティアゴで行われた世界選手権トラックのケイリンで2年連続の金メダル。“年間ワールドグランプリスラム”と言い直した方がいいだろうか。

「昨日より強い自分になろうと思ってやってきた。今年は予想をはるかに上回る成績になってプレッシャーが凄いけど、来年も今年の自分をもっと超えられるように頑張りたい」

二足のわらじを履く佐藤は、休む間なく伊豆に帰って練習の日々を送る。

「競輪は1月の伊東を走ります。競技は3月中旬にオーストラリア・パースで行われるワールドカップが一発目になります」

国内最強、勝って当然。常につきまとうプレッシャーとうまく付き合い、打ち勝ちながら、来年のガールズ戦線も“サトミナ一色”に塗り尽くす。

◇佐藤 水菜（さとう・みな）1998年（平10）12月7日生まれ、神奈川県茅ケ崎市出身の27歳。茅ケ崎高卒。2018年7月11日の四日市でプロデビュー。通算成績は308戦226勝。通算取得賞金は1億4837万円。主な優勝は第1、3回オールガールズクラシック（23、25年）、ガールズグランプリ（23、25年）、第1回女子オールスター（25年）、第2、3回競輪祭女子王座戦（24、25年）。1メートル63、59キロ。血液型A。