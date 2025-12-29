「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）

昨年夏にやす子へのＳＮＳへの不適切投稿が炎上し、表舞台から姿を消したフワちゃんが、プロレス再デビューを果たした。葉月を相手に好ファイトを繰り広げ、観客の拍手を全身に浴びた。

芸人ＺＡＺＹから拝借したスワン調の大羽を借用し、リズム良く花道を歩いたフワちゃん。

試合はまずロックアップから腕を取り合い、ヘッドロックで切り返す。ドロップキック３連発も葉月を倒せず、カウンターのドロップキックで最初のダウンを喫した。そのまま顔面ウォッシュで顔を傷つけられ、逆エビ固めで苦悶（くもん）の表情を浮かべた。強烈なエルボーで吹っ飛ばされ、エルボーを打ち返すも、ビッグブーツで再び吹き飛ばされた。

ロープに振られ、切り返しのドロップキックでこの日初めてダウンを奪い、さらにボディスラムを決めた。直後にブレーンバスターを許すも「舐めんなよ！」とお互いに叫びながらエルボーを打ち合った。

懸命に葉月にエルボーを撃ち続け、一瞬のスキを突いて電光石火の卍固めを決め、会場を沸かせたフワちゃん。さらにビックブーツでリング外に葉月を蹴散らすと、トップロープから場外に特大のプランチャを決め、会場を沸かせた。

さらに空中でタメをつくってからブレーンバスターを決めた。葉月のミサイルキックで吹き飛ばされ、裸絞めでギブアップ寸前に追い込まれるも、ロープエスケープに成功。葉月に踏みつけられ、エルボーを浴びるも食らいつくフワちゃんは、ここから覚醒した。

トップコーナーから雪崩式ブレーンバスターを決めると、続けて武藤敬司ばりの閃光魔術で３カウントに迫った。さらにジャーマンスープレックスを決めた。

それでも最後は葉月のビックブーツからのダイビングセントーンで１１分３３秒、片エビ固めで３カウントを許した。

試合後、リングで葉月が「フワちゃんの覚悟がウチには伝わった。会場のみなさんには、覚悟が伝わりましたか」とファンに呼びかけると、大「フワちゃん」コールが湧き起こった。

葉月から「ここからどうするかはフワちゃん次第。でも新しい夢がプロレスでありがとう」と呼びかけられたフワちゃんは、「完敗です、師匠。自分だけは１％でも勝てるのを信じてやってきたので、最後の最後まで勝てると思ってやりました。ありがとう」と応じた。

葉月から再び「自分だけが信じる１％を、絶対諦めないで。いつかベルトを巻く姿も見たいと思うよ。それもフワちゃん次第。応援しているよ」と伝えられ、顔をクシャクシャにして喜んだフワちゃん。「負けたばかりで言うのも何ですが、私の主戦場がここでワクワクします。いつか葉月さんのライバルになれると信じて、もっともっとすごいことを見せたい。もっと高みを目指します」と宣言した。二人はリングで抱き合い、さらなる奮闘を誓った。