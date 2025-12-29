Image: Apple

Apple（アップル）のオーバーイヤーヘッドフォンでおなじみのAirPods Max。気づけば発売から5年も経っていました。

昨年9月にはUSB-Cポートを搭載し、本体カラーが刷新されたモデルが発売されましたが、これはマイナーアップデートにすぎず、今も新型AirPods Maxの登場に期待している方も多いのではないでしょうか。

AirPods Max 2に期待したい新要素は？

AirPods Max 2に最も期待したいこと、僕の場合はやはり軽量化ですね。昨年登場したモデルは386.2gもあるため、実際に着けると頭と首へのズシッとした重さが個人的にかなり気になったため、これはぜひ改善を希望したいところです。

今年5月には、あるリーカーが軽量版AirPods Maxの予想を伝えましたが、量産が開始されるのは早くても2027年とのことだったので、それまでお金を貯めながら待ってみようかなと。

MacRumorsは軽量化以外にもH2チップもしくは最新チップの採用を予想しています。もしこれが実現したら、ついに適応型オーディオや会話感知機能がAirPods Maxでも使えるようになるほか、バッテリーやノイキャン、音質の改善も期待できるとのことです（その他に採用されるかもしれない新要素についてはこちら。）

現行モデルのAirPods Maxは約8万5000円の高級ヘッドフォンの部類に入るため、できればAirPods Pro 2や3の機能が使えるようにもなったら嬉しいんですけどねぇ…。

Source: MacRumors