17LIVE、『月刊わんこ』との初コラボレーションイベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が26日より、雑誌『月刊わんこ』との初コラボレーションイベント「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」を開催している。
「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」
○『月刊わんこ』誌面への出演権などのプライズ
「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーで、愛犬を飼っており一緒に誌面掲載が可能、もしくはモデル犬との出演が可能であれば、参加できるイベント。上位に入賞したライバーおよび、オーディションで選出された2名のライバーは、『月刊わんこ』の誌面に出演することができる。さらに、誌面掲載権を獲得した2名を含めた計5名のライバーは、渋谷で掲出されるビジョンへの出演権も贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
