ビジュ大優勝ーーッッ♡【スタバ】冬のティータイムが楽しみになる！「新作ドリンク」

【スターバックス】の冬の「新作ドリンク」は、マシュマロやりんごがトッピングされたこだわりの1杯。今回は個性の異なる2種類のドリンクをご紹介します。見た目・味どちらも満足度が高そう。スタバマニアも絶賛しているので、終売前に試してみて。

もりもりビジュがすごい！「スモアチョコレートフラペチーノ®」

カップからもこっと溢れたマシュマロとクランチのトッピングが目を引くこちらは「スモアチョコレートフラペチーノ®」です。マシュマロとクランチ、チョコレートの組み合わせで「スモア」を表現。ドリンク部分は、濃厚なチョコレートと深みのあるエスプレッソを合わせています。@j.u_u.n__starbucksさんは「エクストラホイップ」のカスタマイズをして、さらに豪華な1杯に。トールサイズのイートイン価格\690（税込）で販売されています。

ホリデーシーズンにぴったり「フルーツホットドリンク」

寒い季節はほっこり温まるホットドリンクが飲みたいという人におすすめなのが、こちらの「ホットアップルサイダー」です。温かいりんご果汁を数種類のスパイスと合わせ、フリーズドライのりんごやいちごをトッピングした1杯。ドリンクの色がかわいくて写真映えしそうです。トールサイズはイートイン価格\600（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A