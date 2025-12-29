身長180センチのウクライナ人美女コスプレーヤーのネトーチカが26日、自身のＸを更新し、シンプルなニット姿を公開した。



【写真】思わずドキッ♡ネトーチカのシンプルニット姿

「今週はC107の準備やおしながきで忙しいです」と、30、31日に有明・東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット107の準備に追われていることを明かしたネトーチカ。「1日目もコスプレで参加し、2日目はブースで参加し、少しコスプレ広場にも行きたいです」とコミケでの予定を報告。それに合わせてシンプルなグレーのニットの自撮り姿を披露した。



だがシンプルだけに目のやり場に困るほどのショット。フォロワーからも「可愛いくて癒されますね」「素敵」「かわいすぎさがめちゃくちゃたまらなさすぎ」「とても破壊力」と感嘆の声があがっていた。



ネトーチカは幼い頃に観た日本のアニメが好きすぎて、ウクライナから来日。180センチの身長を生かし、ド迫力のコスプレを披露。コミケ107に参加する際のフィギュアメーカー・ヴェルテクスの「エルフ村」シリーズに登場する第3村人リンシアの健康美を見せつけた。



（よろず～ニュース編集部）