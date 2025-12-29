¶ìÀá26Ç¯¡¢¡È¥Ü¥È¥à3¡ÉºÇ¸å¤Î°ì³Ñ¤¬J1¤Ø¡¡¿Í·ïÈñ¤Ï¤ï¤º¤«6Ê¬¤Î1¤â¡Ä»ÄÎ±¤ØÍÍø¤Ê¾ò·ï
¿å¸Í¤Ï2019Ç¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë±Ä¶È¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿
¡¡2025Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬2000Ç¯¤ÎJ2¥ê¡¼¥°»²Àï¤«¤é¶ìÀá26Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°»²ÆþÅö»þ¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¿å¸Í¤¬¾ï¤Ë¥Ü¥È¥à3¡£¤À¤¬¹ÃÉÜ¤Ï2005Ç¯¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ2006Ç¯¤ËJ1¤Ø¡¢Ä»À´¤â2011Ç¯2°Ì¤È¤Ê¤ê2012Ç¯¤ËJ1¤Ø¤È¥È¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À1¥Á¡¼¥à¤À¤±¶ìÏ«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿å¸Í¤¬º£²ó¡¢Í¥¾¡¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´î¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿å¸Í¤ÏÆ±¤¸¸©Æâ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤¤¤¦J¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤òÊú¤¨¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬ºâÌ³¾õ¶·¤ò¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëÄ¾Á°¤Î2019Ç¯¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿å¸Í¤¬Ãå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¿å¸Í¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇJ2¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Èæ91¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤àÃæ¡¢¿å¸Í¤Ï101¡ó¤ÈµÕ¤Ë¿Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤â¡¢Â¾J2¥¯¥é¥Ö¤¬Á°Ç¯Èæ95¡ó¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿å¸Í¤Ï104¡ó¤ÈÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿2022Ç¯ÅÙ¡¢J2¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤â115¡ó¤ÈÁý¤¨¤¿¡£¤À¤¬¿å¸Í¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë124¡ó¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï¡¢J1¥¯¥é¥Ö¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤¬117¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯ÅÙ¤â¡¢J2¥¯¥é¥Ö¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Èæ95¡ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤¬84¡ó¤ÈÍî¤Á¹þ¤àÃæ¡¢¿å¸Í¤Ï±Ä¶È¼ýÆþ¤Ç111¡ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤Ç108¡ó¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿ô»ú¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾º³Ê¤¬¿å¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¸Í¤¬¾º³Ê¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£2019Ç¯¤ÏÆÀÅÀ¿ô¤Îº¹¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î7°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å2020Ç¯¤Ï9°Ì¡¢2021Ç¯¤Ï10°Ì¡¢2022Ç¯¤Ï13°Ì¡¢2023Ç¯¤Ï17°Ì¡¢2024Ç¯¤Ï15°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¡£
¡¡²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬·ÐºÑÅª¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Í×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¡Ö²¿Ç¯¤â¾º³Ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¾º³Ê¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¤ÈÁª¼ê¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯Êð¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢²¼Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ç¤ÏÂçÉý¤Ê¼ýÆþÁý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿å¸Í¤Î¤è¤¦¤Ë15°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤Î¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½êÂ°Áª¼ê¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤ÎÂçÉýÁý³Û¤ÇºÑ¤ß¡¢¤·¤«¤âJ1¾º³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþÁý¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþÁý¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2005Ç¯¤ÎJ2¡¦¹ÃÉÜ¤Ï±Ä¶È¼ýÆþ¤¬6²¯7000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬2006Ç¯¤Î¾º³Ê¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ï13²¯4300Ëü±ß¤È¡¢Á°Ç¯Èæ200¡ó¤Ë¿¤Ó¤¿¡£2011Ç¯¤ÎJ2¡¦Ä»À´¤Ï6²¯8900Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï14²¯5400Ëü±ß¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï211¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¿å¸Í¤â¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¤¬¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2024Ç¯ÅÙ¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤Ï58²¯2400Ëü±ß¡£°ìÊý¤Î¿å¸Í¤Ï12²¯2400Ëü±ß¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤ÏJ1¥¯¥é¥ÖÊ¿¶Ñ¤¬20²¯8600Ëü±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿å¸Í¤Ï6Ê¬¤Î1¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤3²¯7200Ëü±ß¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎJ1¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±Ä¶È¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ÅÆî¤Î28²¯9600Ëü±ß¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î9²¯200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¤³¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë2026Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÎÆÃÊÌ³«ºÅ¤Ç¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½õÁö¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËºâÌ³¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎ¾Êý¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£26Ç¯´ÖÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬²Ö³«¤±¤Ð¡¢¿å¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë