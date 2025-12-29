ママさんがお仕事を終えて帰る時、ワンコが駅までお迎えに来てくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破しています。

【動画：夕方、駅までお迎えに来てくれた犬→気付いた瞬間に…愛情たっぷりの『おかえりなさい』】

ママさんのお迎えに来たワンコ

Instagramアカウント「rasuco0430」に投稿されたのは、チワワの「プティ」ちゃんが仕事帰りのママさんのお迎えに来てくれた時の様子です。

ママさんが駅から出ると、プティちゃんがパパさんと一緒に待っていたそう。そしてママさんに気付いた瞬間に、プティちゃんはしっぽをブンブン振りながら駆け寄ってきたとか。嬉しそうな姿が、たまらなく可愛いです。

愛情たっぷりの「おかえりなさい」！

ママさんが「ただいま」と手を伸ばすと、プティちゃんは足に飛びついて「おかえりなさい」と熱烈歓迎！そして頭を優しく撫でてあげると、幸せそうにうっとりしながら「く～ん」と甘えるような声で鳴いたそう。「会いたかったよ～。もっと撫でて」と言っているのでしょう。

ママさんは朝から夕方まで色々なお仕事があって大変だったようですが、プティちゃんが全力で愛を伝えてくれたおかげで、1日の疲れが吹き飛んでしまったのではないでしょうか。

小走りでお家へ！

プティちゃんが甘え続けるので、「抱っこしてほしいんだもんね？」と聞いてみるママさん。ところがプティちゃんはママさんから離れて、「抱っこはいいから、早く帰ろう！」とばかりに小走りでお家に向かい始めたそう。トコトコ歩きながらママさんをチラ見して、「ちゃんとついて来てる？」と確かめる場面も。

どうやらプティちゃんはお家に帰ってから、思う存分ママさんとイチャイチャするつもりのようです。きっと帰宅後も全力で愛情表現をして、ママさんを癒してくれたことでしょう。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い！」「たまらん」「嬉しいが体から溢れてる」「こんなお迎えがあったら1日の疲れがぶっ飛びますね」といったコメントが寄せられています。

プティちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「rasuco0430」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rasuco0430」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。