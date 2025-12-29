トリミングして生まれ変わったトイプードルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破し、「ぬいぐるみみたい」「顔タイプすぎる」「どっちも可愛い！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：モッサリした『ボサボサのトイプードル』をトリミング→想像を超える『大変身』】

モサモサのトイプードルがご来店

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」では、トリミングサロン『Lovely Grooming』の施術の様子を随時紹介しています。今回のお客さんは、トイプードルの『ぽんず』ちゃん。7歳のお誕生日記念に来店したそうです。

ぽんずちゃんは、この日のために毛を伸ばし続けていたといいます。飼い主さんは、「こんなに伸ばしたことない」と一言。

初めは警戒して飼い主さんの足元に隠れていたぽんずちゃんですが、おやつをあげるとすっかり仲良しになったそうです。

ドライヤーをするとボリュームアップ！！

ぽんずちゃんの警戒心が解けたら、いよいよトリミングが始まります。ブラッシングしてシャンプーすると、元の姿が嘘のようにホッソリした見た目に！！

シャンプーが終わってドライヤーで乾かすと、最初よりも更にボリュームアップしてフワフワの姿になりました。

ぽんずちゃんは、もともと人懐こい性格だといいます。トリミング台の上でも、とっても大人しく施術を受けていたそうです。

生まれ変わった姿に感嘆の声が続々

フワフワになったら、今度はカット。トリマーさんによって、伸ばした毛がシャキシャキとカットされていきます。ぽんずちゃんは、時折カメラ目線になるほどの余裕を見せていたそうです。

顔周りの毛を整えたら、コロンと丸い輪郭が可愛いテディベア犬に♡おじいちゃんのような姿から、まるでモデルのような美しいわんこに変身しました。隠れていた目もパッチリと出て、ぽんずちゃんの本来の可愛さが引き立っているようです。

生まれ変わったぽんずちゃんの姿に、迎えに来た飼い主さんも「スッキリしたね！」と嬉しそう…♪「見て！こんなに可愛くなったよ！」と飼い主さんの腕に飛び込んだぽんずちゃんは、幸せいっぱいの顔をしていたのでした！

この投稿には、「モップの妖精からぬいぐるみの妖精になった！」「可愛すぎてなんかまじ元気でたわ」「お利口で静かでいい子だ…」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」には、他にもたくさんのわんこのビフォーアフターが投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。