鹿島学園、尚志、青森山田ら大量ゴールで2回戦へ！ 29年ぶり出場の滋賀･水口も初戦突破 【高校サッカー選手権1回戦】
第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に首都圏内の各会場にて行われた。
昨日開幕した高校サッカー選手権。今大会の1回戦は各地で大量ゴールが生まれた。3大会ぶり12度目の出場となる鹿島学園（茨城）は新田（愛媛）と対戦し7-0で大勝、今年のインターハイでベスト4の尚志（福島）は高松商（香川）に6−0、前々回大会覇者の青森山田（青森）は初芝橋本（和歌山）に5−0で大勝している。
これで2回戦のカードが決定。2回戦では前回大会王者の前橋育英（群馬）が登場し、神戸弘陵学園（兵庫）と対戦。また前回準優勝の流通経済大柏や、インターハイ優勝の神村学園（鹿児島）なども登場。青森山田と大津（熊本）のカードなど見所はたくさんだ。
【1回戦結果】
（28日）
早稲田実 （東京B）1-4 徳島市立（徳島）
(29日)
鹿島学園 （茨城）7-0 新田（愛媛）
尚志（福島） 6-0 高松商（香川）
青森山田（青森） 5-0 初芝橋本（和歌山）
山梨学院（山梨） 0-0(PK6-5) 京都橘（京都）
上田西（長野）0-1 水口（滋賀）
聖和学園（宮城） 3-0 那覇西（沖縄）
帝京長岡 （新潟）5-0 大社（島根）
帝京大可児（岐阜） 0-2 興國（大阪）
矢板中央（栃木） 2-2(PK2-3) 奈良育英（奈良）
専大北上 （岩手）1-2 広島皆実（広島）
金沢学院 （石川）2-1 日章学園（宮崎）
福井商（福井） 0-3 高川学園（山口）
浜松開誠館（静岡） 2-0 九州文化学園（長崎）
山形明正（山形） 1-3 大分鶴崎（大分）
北海 （北海道）1-7 大津（熊本）
【2回戦 対戦カード】
（12月31日）
前橋育英（群馬）vs 神戸弘陵学園（兵庫）
昌平（埼玉）vs 高知（高知）
東海学園（愛知）vs 神村学園（鹿児島）
岡山学芸館（岡山）vs 日大藤沢（神奈川）
東福岡（福岡）vs 秋田商（秋田）
金沢学院大附（石川）vs 鹿島学園（茨城）
奈良育英（奈良）vs 大分鶴崎（大分）
米子北（鳥取）vs 流通経済大柏（千葉）
尚志（福島）vs 山梨学院（山梨）
高川学園（山口）vs 帝京長岡（新潟）
広島皆実（広島）vs 水口（滋賀）
聖和学園（宮城）vs 徳島市立（徳島）
興國（大阪）vs 浜松開誠館（静岡）
堀越（東京A）vs 宇治山田商（三重）
富山第一（富山）vs 佐賀東（佐賀）
青森山田（青森）vs 大津（熊本）