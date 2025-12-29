「ちょっと！」「記念日にすべき」年末にG党を喜ばせた、巨人36歳捕手のまさかの“報告”「速攻、フォローさせて頂きました！」

小林は今季も要所でチームを支えた（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

年の瀬に巨人ファンに朗報が待っていた。

巨人・小林誠司が12月29日、自身のインスタグラムを開設した。

【写真】記念すべき小林誠司の最初の投稿内容は？ほほえましい、実際の投稿をチェック

最初の投稿は「START」という文字とともに、本拠地東京ドームのマスクを被ったプレーシーン、ファンに手を振っているバックショット、朝井秀樹1軍サブマネージャーとの2ショットも載せている。

球団きっての人気者とあって、開設から約4時間超でフォロワーはあっという間に3万人超え。今季限りで引退した重信慎之介も自らのSNSで「みなさん！待望の朗報です！！」と小林のインスタ開設を知らせるなど、一大トピックスとなっている。