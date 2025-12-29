「ちょっと！」「記念日にすべき」年末にG党を喜ばせた、巨人36歳捕手のまさかの“報告”「速攻、フォローさせて頂きました！」
小林は今季も要所でチームを支えた（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
年の瀬に巨人ファンに朗報が待っていた。
巨人・小林誠司が12月29日、自身のインスタグラムを開設した。
【写真】記念すべき小林誠司の最初の投稿内容は？ほほえましい、実際の投稿をチェック
最初の投稿は「START」という文字とともに、本拠地東京ドームのマスクを被ったプレーシーン、ファンに手を振っているバックショット、朝井秀樹1軍サブマネージャーとの2ショットも載せている。
球団きっての人気者とあって、開設から約4時間超でフォロワーはあっという間に3万人超え。今季限りで引退した重信慎之介も自らのSNSで「みなさん！待望の朗報です！！」と小林のインスタ開設を知らせるなど、一大トピックスとなっている。
ファンの間からは早速「ちょっと！」「速攻、フォローさせて頂きました！」「お祭り騒ぎになるわな」「歓喜の渦が止まらない」「記念日にすべき」など、喜びの声が続々と出ている。
円熟味を増すリードなど、チームにとってもまだまだ必要とされるベテラン捕手。SNSの世界でも軽やかに存在感を示しそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
