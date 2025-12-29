目の前でブチギレる、タチの悪いママが同じ学区にいるという近所ガチャ。「我慢している人はいっぱいいると思う」【著者インタビュー】
病院のベッドに横たわった双子の妹の変わり果てた姿――。漫画家・横山了一さんによる『ボスママに徹底的に復讐する話』（KADOKAWA）では、ママ友グループからいじめを受けたママの双子の姉が妹に成り代わり、ボスママへの復讐を企てます。
“族の抗争”を取り入れた力任せな展開、そして友情・努力による勝利にスカッとしつつ、ドキッとさせられるのはママ友グループによるリアルな嫌がらせ。じつは、実際に存在したというママ友グループがモデルになっているそうです。横山さんが伝え聞いた陰湿ないじめの実態とは？ 本稿では、本作の制作裏話をはじめ、ママ友付き合いの難しさや、横山さんが経験したパパ友経験談などについてインタビュー。妻で漫画家の加藤マユミさんも時々登場！
横山了一さん（以下、横山）：7人の中にひとりだけ中立的な立場の人がいて、味方になってくれたそうです。だんだん味方は増えたみたいで、そのあたりも漫画に反映していますね。あそこまでわかりやすく敵対したわけではないと思いますが。
――支配下に置かれたママたちも、じつはボスママに不満を抱いていた…という描写もありました。
横山：実際の話でも、ボスママが怖くて逆らえないから従う、という人はいたようです。
――実在したボスママはどうして恐れられていたんでしょうか。漫画のボスママは不動産会社のお飾り社長で「この街に住めないようにしてやる」と脅してきましたが。
横山：不動産会社の話はフィクションですが、実際にいたボスママも、いじめに遭っている人の目の前でブチギレて激昂するような、タチの悪い人だったようです。
――実際にあったママ友からのいじめは、最後はどうなったのですか？
横山：結局、劇的に解決したわけではなく、夫の地方での仕事が完了して、別の地域に引っ越したそうなので、ボスママの支配から離れることができたようです。ただ、それではスッキリしないので、漫画では、主人公がちゃんとカウンターを打てる見せ場を作りました。スカッとしてもらえるように。
――もし転勤がなく、家を購入していたら…と思うと恐ろしいですね。「近所ガチャ」という言葉もありますけど、周りにそういう人がいたらどうすればいいのでしょう…。
横山：すでに家を買っていたらきついですよね。学区を変えれば付き合いもなくなるでしょうけど、それは子どもにとって可哀想だから…。
加藤マユミさん：無視がいいんじゃない？ あまり関わり合わないようにする。
横山：そうだね。相手と距離を取って、進学のタイミングでなるべく遠くに離れるとか。でも現実には難しいですよね。我慢している人はいっぱいいると思います。
取材・文＝吉田あき