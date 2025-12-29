成田悠輔、日テレMC番組を自ら降板「単に飽きたからです」 らしさ全開の報告
日本テレビ「夜明け前のPLAYERS」公式YouTubeが、29日までに更新。成田悠輔氏が同番組を降板すると報告した。
【動画】らしさ全開！成田悠輔、日テレMC番組を自ら降板
成田氏は「どうも、成田悠輔です！番組スタッフのみなさんと話し合った結果、夜明け前のPLAYERS、やめまーす！」とコメント。「なぜ、やめるのか…ですが、もちろん私がコンプラ違反をしたからです…と言いたいところですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな生活は送れておりません」と語っていった。
続けて「揉めたからではなく、単に飽きたからです。やる気がなくて、申し訳ございません。これまで、30人を超えるゲストの方にお越しいただきました。デコボコで、何の一貫性のないゲストのみなさん、ありがとうございました。今後、番組はPLAYERSとして、引き続きよくわからない迷走を続けていくそうです。その迷走、絶滅への道のり、勝手にお楽しみください。ということで、楽しくなければテレビじゃない！いつフジテレビみたいになるのか、とっても楽しみな日本テレビ！ありがとうございました」と締めくくっていた。
動画の概要欄では「「夜明け前のPLAYERS」はこれまで成田悠輔さんにMCをお願いして3年間配信・放送していましたが、いよいよ本当に出てくれるゲストがいなくなりましたので、成田さんMCの「夜明け前のPLAYERS」はしばらくお休みし、「PLAYERS」として様々な企画をお届けする番組に生まれ変わります。2026年から4年目に突入しますが、引き続きよろしくお願いします」と伝えられている。
