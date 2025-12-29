昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が29日、東京・両国国技館で行われた女子プロレス「スターダム」の大会に出場。2年8カ月ぶりとなるプロレス再デビュー戦で師匠・葉月（28）と激闘を見せたが最後は強烈なダイビングセントーンの前に沈んだ。

再び羽ばたく、そして世界に羽ばたく――。ピンクの大きな羽を付けフワちゃんが満員の観客の前に登場。お笑い芸人のZAZYの羽を借りてプロレス界で再デビューする、そして世界に再び「フワちゃん」を発信する決意表明だった。

激闘後に取材に応じたフワちゃんは、今後について「本当にそんなこと言うのもまだ生意気な…生意気なんですけど。夢は夢なので。方らせていただくと、私は海外でも通用するような唯一無二の…世界に向けて発信していける力だったり、英語だったり、表現力だったり、私はそういうところは自分で得意なところだと思ってるので、もっともっとスターダムを世界に羽ばたくものにしていけたらいいなっていうふうに思ってます」と謙遜しながらも力強く宣言した。