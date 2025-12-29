【高校サッカー】米国生まれ、名字は「わじき」　帝京長岡ＭＦ和食陽向が４得点絡み「目指すは日本一」

◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 帝京長岡５―０大社（２９日・ＮＡＣＫ）

帝京長岡（新潟）が大社（島根）に５―０で大勝し、２回戦に駒を進めた。

ゴールラッシュの主役は、エースナンバー１４番を背負うＭＦ和食陽向（わじき・ひなた、２年）だった。

前半４０分に正確な右クロスでＭＦ樋口汐音（３年）の先制点を演出すると、２―０の後半２５分に利き足の左足、３３分に右足で２ゴール。終了間際には右ＣＫからチーム５点目を呼び込んだ。４得点に絡む活躍を見せ「初戦で５点取れて本当に良かった。次につながるいいゲームだった。目指してるのは日本一。１つ１つ積み重ねて頑張っていきたい」とかみしめた。

父の仕事の関係で米カリフォルニア州サンディエゴで生まれ、２歳の時に横浜市、幼稚園の頃に神戸市へ移り住んだ。主に高知県に多い「和食」の名字は「親戚しか聞いたことない」と極めて珍しい。幼少期から同じ左利きのアルゼンチン代表ＦＷメッシに憧れ「左で持った時に相手の間を抜けていくドリブルは意識してる」と言う。

３―１―４―２布陣の右インサイドハーフで先発。「相手の間でボールを受けてターンしてからチャンスメークやスルーパス、自分で打ち切る、推進力が得意なプレー」と武器は多い。１年生だった昨年はアシストはあったが、得点は少なく、古沢監督から「数字やゴールで結果を出していこう」とハッパをかけられた。得点王を意識しており「数字や結果をもっと出したい。見てる人をワクワクさせる選手になりたい」と力を込めた。

帝京長岡は１９、２０年度に２大会連続に４強入りした強豪だ。２大会ぶり１１度目出場の古沢徹監督（４０）は「球際、１対１は今年の強み。目標は日本一」と新潟県勢初の頂点へ突き進む。