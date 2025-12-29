¡Ö²¶¤¬ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡×¼«Ê¬¤Îºá¤òºÊ¤Ë¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ×¡£ºÊ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¡©¡ÚÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£½ý¤Ä¤¤¤¿ºÊ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¡Ê¤¤Ê¤ê¤ß¤ä¡§Ì¡²è¡¢¸ÅÀî¤¢¤µ¤³¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¡¢ÉÔÎÑ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²·à¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤Î²È¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤¬¤·¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢É×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌµïÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¤ÎÆ±Î½¤«¤é¡¢É×¤¬¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¡© ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿ºÊ¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤ò¤â¤¦¤±¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤Àè¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½Ã±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ÇÉ×¤ÏÉÔÎÑ¤·¡¢½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÊ¤Î¤»¤¤¤À¤ÈÇÍ¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤Îºá¤òºÊ¤Ë¤Ê¤¹¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¤Ë´®¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¦¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÀôÆ»»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®Àô¡Ë¡§ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿Â¦¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ð¤«¤ê¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÃËÀ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤é¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â°¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬Áê¼ê¤òµö¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¿´¤ÎÄË¤ß¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ä¸µ¡¹¤ÎÎ©¾ì¤¬¼å¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¦¤Ï¤É¤¦¿´¹½¤¨¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àô¡§¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤òµö¤·¤Æ½¤Éü¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ò¼á¤Ç¼«Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢ÉÔÄç¤ò¤·¤¿Áê¼ê¤¬°¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÊ¤Ï¤³¤ÎÁûÆ°¤ò·Ð¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àô¡§ÉÔÄç¤äÎ¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç»ö¤Ç¤¹¡£Î¥º§ÁûÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅ¬±þ¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÁê¼ê¤ò¸«¤ë¤ÈÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¤¢¤Þ¤ß¤ó
¾®ÀôÆ»»Ò¡Ê¤³¤¤¤º¤ß ¤ß¤Á¤³¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÂåÉ½¡£²ÈÄíºÛÈ½½êÄ´ºº´±¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Î»Å»ö¤Ë15Ç¯´Ö½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì±´ÖÄ´Ääµ¡´Ø¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£