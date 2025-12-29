4人組ガールズグループaespaが29日、メンバーのNINGNING（ニンニン、23）が、出場予定だった大みそかの「NHK紅白歌合戦」を、インフルエンザ感染による体調不良で出場しないことを発表した。2日後の紅白歌合戦はKARINA、GISSELE、WINTERの3人でパフォーマンスする。

公式サイトでは、NINGNINGについて「現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました」とも報告された。すでにNHKに伝えており「直前でのお知らせになりましたことをおわび申し上げます」と謝罪した。

NINGNINGをめぐっては、過去のSNS投稿に歴史認識を問う声が集まるなど、物議を醸している。この件についても「NINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」と説明された。