話題沸騰のパク・ソジュン写真集『Unveiled』、ついに一般発売スタート！秘蔵カットも追加公開

12月19日（金）18時からファンクラブ先行販売が開始され、多くの予約が殺到しているパク・ソジュン初の写真集『Unveiled』が、一般発売を開始した。

【写真】バキバキ…パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身

本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を手がけてきたフォトグラファー、ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒの芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、一冊の作品として昇華させた写真集だ。

（写真＝『Unveiled』）

俳優パク・ソジュンの15年にわたる歩みを凝縮したプレミアムフォトブック『Unveiled』は、彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。

また、2月上旬に東京都内某所で来日サイン会の開催も決定。『Unveiled』を購入した方の中から抽選で、サイン会に招待される。当日は購入した写真集に、パク・ソジュン本人が直接サインを行う。日時・会場などの詳細は当選者のみに案内される。

応募方法など詳しい内容は以下の通り。

【応募方法】

写真集を購入すると、1冊につき1口として自動的に抽選対象となる。購入完了時点で応募完了となり、1冊購入ごとに1回の抽選権利が付与される。

【当選人数および対象期間】

合計150名を抽選で招待（購入時期により対象枠が異なる）

【ファンクラブ有料会員枠】計100名

対象期間：2025年12月19日（金）18:00〜12月25日（木）23:59

対象者：上記期間中に購入したファンクラブ有料会員

【一般販売枠】計50名

対象期間：2025年12月26日（金）18:00〜12月31日（水）23:59

対象者：上記期間中に購入したすべての方（FC有料／無料会員、一般購入者）

【重要：当日の持ち物とフォトカードについて】

当選通知を受け取り、参加確認の返信をした方には、お届けする写真集の中に「参加資格の証明」となるフォトカードを同封する。

・写真集の持参について：当日は、当選した口数（冊数）分の写真集を必ず持参すること。当選口数（冊数）分、パク・ソジュン本人がサインする。

・フォトカードの持参について：同封されたフォトカードは受付で参加資格確認のために使用する。忘れずに必ず持参のこと。

【当選発表】

2026年1月9日（金）対象者のみに、注文時に登録したメールアドレス宛てに連絡される。

〈写真集詳細〉

タイトル：Unveiled

販売価格：16000円（税込 17600円）

仕様：全208ページ／A4変形判／スリーブケース入り／A1サイズポスター付属

購入先：YEN TOWN MARKETにて販売（オンラインのみ）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。