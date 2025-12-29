疲労回復にも期待！ 【温活】入浴＆睡眠の質がアップする、優秀アイテム5選

毎日の入浴や睡眠を、もっと充実させるなら、効率よく、気分も上がるアイテムを投入しよう。

深い森へと誘う香りで、森林浴気分のバスタイムを

BAUM「スリーピング バスエッセンス」190ml \5,720※数量限定（資生堂お客さま窓口 TEL. 0120-332-133）

“樹木との共生”をテーマに掲げるスキン＆マインドブランドの新商品。ひのきやユーカリなど、樹木の清々しさと穏やかさを感じる、アロマティックウッディ調の香り。浴室が癒しの空間に。肌と心をやさしく包み込むバスエッセンス（浴用化粧料）。

お風呂時間を手軽に演出。人気シリーズの新作に注目

バブ モンスターバブル「よくばりミルキー」［医薬部外品］6錠入り\990＊編集部調べ（花王 TEL. 0120-165-696）

勢いよく発泡しながら炭酸がお湯に溶け込む、モンスターバブルシリーズから。バブ錠剤史上最大の白濁濃度で、贅沢気分も味わえる一品。ヒアルロン酸やツボクサエキス、ローヤルゼリーエキスなど、贅沢保湿成分を配合。温浴効果を高めて疲労回復も期待できる。

生薬と温泉成分を配合し温浴効果が高まる

バスロマン「薬泉 あたため浴」［医薬部外品］600g（約20回分）\658＊編集部調べ（アース製薬 TEL. 0120-81-6456）

生薬の川芎エキス、温泉成分の芒硝、保湿成分の生姜エキスなど、有効成分が90％以上配合された薬用入浴剤。川芎エキスと芒硝が温浴効果を高め、冷え症や疲労回復に。草花の香りでリラックスでき、心和む乳白色のにごり湯タイプ。

速暖機能の毛布があれば、スムーズに眠りにつける

SEVENDAYS ホッとねる「ふわとろ合わせ毛布 シングル」（140×200cm）\8,800（nishikawa）

寝具メーカーが開発した、布団に入った瞬間からあたたかい、速暖機能の毛布。とろりとした肌ざわりのフェイクファー素材と、ふわふわな肌ざわりのボア素材をミックスしたボリュームある質感も魅力。洗濯機で洗えるので、いつも清潔をキープ。

植物由来成分が、睡眠の質向上をサポート

ノエビア「すっきり快眠」［機能性表示食品］2.8g×30袋\6,804（ノエビア TEL. 0120-401-001）

睡眠の質の向上に役立つことが報告されている、ラフマ由来の成分を配合。また、冷えにより低下した血流を正常に整えるなどの機能があるとされる、ヒハツ由来の成分も。寝る前に1袋、お湯や水などに溶かして飲む。はちみつジンジャーティー風味のほっとする味。