プーマのSPEEDCAT新作が登場♡SPEEDCAT PACKで大人の足元に洗練をプラス

プーマの名作「SPEEDCAT」を現代的にアップデートした「SPEEDCAT PACK」が、2025年12月4日より発売。ロープロファイルで洗練されたフォルムはそのままに、隠しヒールのWEDGE、軽やかなシルエットのBALLET、オリジナルを踏襲したLUXの3モデルがブラウンスウェードで統一され、さまざまなスタイルに寄り添う一足に仕上がっています。さらに、異なるジャンルで活躍する3名が出演するキャンペーンムービーも公開され、SPEEDCATの魅力を新たな角度から表現しています♪

3つのSPEEDCATが女性の足元をアップデート

1999年に誕生したSPEEDCATは、F1™ドライバーの耐火レーシングシューズをルーツに持つ名作。

今回登場する「SPEEDCAT PACK」では、アーカイブの魅力を受け継ぎながら、日常スタイルに溶け込む3モデルを展開。す

べてブラウンスウェードで統一されており、シーンを問わず使いやすいのが魅力です。

ロープロファイルの美しいシルエットはそのままに、細部のデザインをモダンにアップデートしています。

EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

WEDGE・BALLET・LUXの特徴をチェック

「SPEEDCAT WEDGE WNS」（18,700円・商品番号407878・カラー01）は、外から見えない隠しヒールで自然なスタイルアップが叶うモデル。

「SPEEDCAT BALLET LUX WNS」（13,200円・商品番号408197・カラー01）は、バレエシューズのような細身シルエットとストラップが女性らしさを演出。

「SPEEDCAT LUX」（15,950円・商品番号408198・カラー01）は、1999年のオリジナルを踏襲しつつ、ブラウンスウェードとメタリックグレーで上質感をプラスしています。

3つの個性が美しく並ぶラインナップです。

キャンペーンムービーも必見の世界観

スタイリストのLea Waldberg、バレエダンサーのMadeline Woo、フォトグラファーのRenata Katsが出演するキャンペーンムービーにも注目を。

歩く、ステップを踏む、シャッターを切るといった自然な所作を通じ、SPEEDCATの軽やかさとエレガンスが表現されています。

ミニマルながら温かみのある映像は、シューズの魅力にそっと命を吹き込むような美しさが光ります。

日常をアップグレードするSPEEDCAT PACK

プーマの「SPEEDCAT PACK」は、長く愛されてきたアーカイブモデルを現代の感性で再解釈した3つの特別なラインナップ。

WEDGE、BALLET、LUXそれぞれの魅力が日常のコーディネートをさりげなく格上げしてくれます♡

ブラウンスウェードの柔らかな表情も、これからの季節にぴったり。自分のスタイルに寄り添う一足を見つけて、足元から気分を高めてみてはいかがでしょうか♪