70代ザ・ぼんち、後輩芸人へメッセージ「こんな漫才したらアカン”という見本になれば」「うまい漫才をする若手はいっぱいおる」
カンテレはあす30日、関西の年末を笑いで締めくくる大型お笑い番組、〜見取り図＆ミルクボーイpresents〜『笑渦 WARAUZU 2025』（後4：20〜5：45 ※関西ローカル）を放送する。
【場面カット多数】「機関車のように走りました」…ザ・ぼんちのすごい漫才
見取り図とミルクボーイがMCを務め、人気芸人たちが「360°客席に囲まれた円形ステージ」でネタを披露。ステージの足元をぐるりと囲む「かぶりつき席」も新設され、逃げ場のない360°の空間をフルに使い倒した、漫才・コントなどは予測不能。
なかでも注目は、今年芸歴55周年を迎えたベテラン漫才師、ザ・ぼんち。里見まさとは「19歳から漫才をやってますけど、こんな丸い舞台は初めて。今回はこの円形ステージを活かして、新ネタを作りました」、ぼんちおさむは「自分でも何をしゃべってるかわからへんかった（笑）。僕はとりあえず猪突猛進（ちょとつもうしん）。機関車のように走りました」と語る。
ステージを縦横無尽に駆け回るパワフルな漫才となり、MCのミルクボーイ・駒場は「縦横無尽というか、“竜巻”のようでした。（渦から）こぼれまくりましたね」と圧倒された様子。スペシャルゲストの西川きよしも「やっぱり一番気になっていたのは、ザ・ぼんち。『THE SECOND』でブレイクしましたし、楽屋も隣でずっと稽古（けいこ）の声が聞こえてましたから」と称賛の言葉を送った。
収録後、おさむは開口一番「若い人に力をもらいました。エネルギーを感じました」と笑顔を見せる一方、自身のステージについては「僕はめちゃくちゃやったけど、それはわかってるから（笑）。若手には“ぼんちおさむみたいな漫才せんとこ”“こんな漫才したらアカン”という見本になれば」と、後輩たちへメッセージ。
さらに、「同年代の方から“70代で年寄りや思ったらあかん、50代の気持ちで頑張ろうと思った”“力をもらいました”と言っていただけるのが本当にありがたい。僕は何もできないのに、そう言ってもらえることに、むしろ僕が力をもらいました」感謝。
そして、視聴者への「きょうの漫才を見て、視聴者の方は“おさむは何しゃべってんねや”となると思うけど、それでええと思います」と笑顔を見せ、「うまい漫才をする若手はいっぱいおるから、僕らはそうじゃない部分で。ハチャメチャでも気持ちが通じれば。ネタもそうやけど、“ぼんちおさむという人間”を見てもらいたいです」と呼びかけた。
■〜見取り図＆ミルクボーイpresents〜『笑渦 WARAUZU 2025』
放送日時：12月30日（火）午後4時20分〜午後5時45分（関西ローカル）
MC：見取り図（盛山晋太郎、リリー）ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
スペシャルゲスト：西川きよし
ネタ披露 計11組
（1）コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
（2）ツートライブ（たかのり、周平魂）
（3）メンバー（山口提樹、潮圭太）
（4）フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）
（5）モンスターエンジン（西森洋一、大林健二）
（6）見取り図（盛山晋太郎、リリー）
（7）ネルソンズ（和田まんじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助）
（8）20世紀（しげ、木本悠斗）
（9）蛙亭（中野周平、イワクラ）
（10）ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）
（11）ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
