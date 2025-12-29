お金持ちが多いイメージの「茨城県の自治体」ランキング！ 2位「つくば市」を抑えた1位は？【2025年調査】
地名を口にすると「いいところに住んでいるね」と返ってくるような、土地そのものが富裕層の代名詞となっているケースは少なくありません。SNSや街のうわさで「セレブが多そう」と囁かれるエリアに注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「茨城県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：つくば市／84票2位はつくば市でした。筑波大学や数多くの国の研究機関が集まる「筑波研究学園都市」として知られ、高学歴な研究者や教授が多く居住する「知の都市」としてのイメージが定着しています。つくばエクスプレスの開業により秋葉原まで最速45分で結ばれたことで、都心に通勤する高所得な共働き世帯にも人気のエリアとなりました。計画的に整備された美しい公園や広々とした街並み、県内屈指の教育水準の高さが、洗練されたセレブな印象を後押ししています。
回答者からは「医師や研究者が多く住んでいるのでお金持ちの人が多そう」（30代女性／神奈川県）、「学園都市として発展しており商業施設も充実してお金持ちが多いイメージだから」（40代女性／兵庫県）、「学術系エリートが住んでいるイメージ」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
1位：水戸市／92票1位に輝いたのは水戸市でした。県庁所在地として行政の中心を担うだけでなく、水戸徳川家の城下町としての歴史と伝統を誇る都市です。特に千波町や備前町周辺には、広々とした敷地に重厚な邸宅が並ぶ閑静な住宅街があり、古くからの資産家や地元有力者が多く住む街としての品格が漂っています。偕楽園や千波湖などの豊かな自然環境に寄り添う、ゆとりあるライフスタイルのイメージが、茨城県内で最も「お金持ちが多い自治体」としての支持を集めました。
回答者からは「東京までの利便性が高く、土地代が高そうだから」（20代男性／千葉県）、「水戸は古くからの名家がありそう」（50代男性／埼玉県）、「歴史ある場所なのでお金持ちが多そうだから」（30代女性／石川県）、「比較的都会なのでお金持ちが多そう」（50代男性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)