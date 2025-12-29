絶対に外さないと思う「神奈川県の1200円〜2000円未満のお土産」ランキング！ 「バターフィナンシェ」を抑えた1位は？
気が付けば一年も終盤に差しかかり、帰省や集まりの予定が少しずつ決まり始める頃。久々に会う人への手土産は、印象に残るものを選びたいところです。味や見た目に定評があり、なおかつ手頃感も備えた神奈川県のお土産に選ばれたのは？
All About ニュース編集部は12月19日、全国10〜70代の男女250人を対象に「神奈川県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、絶対に外さないと思う「神奈川県の1200円〜2000円未満のお土産」を紹介します！
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「フィナンシェで、美味しくないものに出会ったことがないから」（40代女性／島根県）、「とてもおしゃれで美味しいから」（20代男性／長野県）、「フィナンシェがまずおいしいのにそこにバターと名前が入っているとより美味しそうに感じるから」（20代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
回答者からは「見た目が可愛らしくて味も甘くて、おいしいから」（30代女性／広島県）、「くるみっ子はすごい人気でなかなか手に入らないので、お土産にもらったらかなり嬉しいから絶対に外さないお土産だと思う」（40代女性／北海道）、「近年の知名度が非常に高く、キャラメルの濃厚な味わいとクルミの食感にハズレがありません」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：バターフィナンシェ（ザ・マスター）／42票2位は、ザ・マスターの「バターフィナンシェ」（4個入1296円）でした。外は香ばしく中はしっとりとした食感で、バターの濃厚な香りが口いっぱいに広がるフィナンシェ。上品なパッケージも魅力で、大人へのお土産にもぴったりです。
回答者からは「フィナンシェで、美味しくないものに出会ったことがないから」（40代女性／島根県）、「とてもおしゃれで美味しいから」（20代男性／長野県）、「フィナンシェがまずおいしいのにそこにバターと名前が入っているとより美味しそうに感じるから」（20代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
1位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／110票1位は、鎌倉紅谷の「クルミッ子」（10個入1296円）でした。くるみとキャラメルを絶妙なバランスでサンドした焼き菓子で、マスコットであるかわいらしいリスが描かれたパッケージも人気の理由。鎌倉を代表する銘菓として、幅広い世代から支持を集めています。
回答者からは「見た目が可愛らしくて味も甘くて、おいしいから」（30代女性／広島県）、「くるみっ子はすごい人気でなかなか手に入らないので、お土産にもらったらかなり嬉しいから絶対に外さないお土産だと思う」（40代女性／北海道）、「近年の知名度が非常に高く、キャラメルの濃厚な味わいとクルミの食感にハズレがありません」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)