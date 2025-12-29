12星座別！2026年1月1日〜1月31日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
新しい1年の目標を考え、実現する方法を探っていきましょう2026年1月のホロスコープを見ると、太陽をはじめとして水星、金星、火星と4つの惑星が山羊座に集中しています。まさに新しい年を迎えるのにふさわしい、落ち着いたひと月になるでしょう。新しい1年の目標を考え、それを実現する方法を探ることに力を入れるとよさそう。
金銭計画をしっかり立てることも大事です。その際、収入に対して支出は多めに予想しておくこと。これだけで1年の金運をしっかり守ることができるはずです。
牡羊座牡羊座の1月は不調傾向。目上の方から厳しいお叱りを受けたり、立場上、恥ずかしい思いをしたりするかもしれません。新年早々の出来事にショックを受けるでしょうが、持ち前の気力で回復できるので安心して。
マネー運は向上中。これまでコツコツ蓄えてきた貯金がかなりの額になっているでしょう。そろそろ使い道を考える時期です。堅実なお買い物を計画するのは◎。確かな商品を扱っているショップを探せばお金を浮かすこともできるはず。
ラッキーアイテム：スマートフォン
牡牛座快調期を迎える1月の牡牛座です。新しい年の新しい目標が見つかり、ワクワクした気分になるでしょう。どうやったらこの目標をクリアできるかを考えてみて。直感的にひらめいたやり方が意外とフィットするかも。
一方、お正月の浮かれ気分での買い物で思わぬ散財をしてしまいがち。心に歯止めをかけましょう。福袋に手を出すのは避けるのが賢明。食品や日常雑貨も必要最低限に。グッとこらえれば徐々に倹約精神が身につくはずです。
ラッキーアイテム：デニムのパンツ
双子座1月の双子座の運気は停滞気味。気分が晴れない日が続いてしまいそうです。新年会などのお誘いにも心が動かないかもしれません。無理はせず、自分の心を大切にしましょう。また何事も人に頼らず、1人で行動すると運気が開けていく予感。
一方、蓄え上手になる暗示が。貯蓄に関する情報を手に入れたら、まずはしっかり精査し、これだ！と思える方法だけを生かすようにしてみましょう。1月下旬、散財しがち。欲しくても我慢、が正解。
ラッキーアイテム：お正月飾り
蟹座運気は吉凶が混在する1月の蟹座です。新年会などを通じてネットワークが広がっていくでしょう。今まで知らなかった世界を垣間見る絶好のチャンス。集まりには積極的に参加しましょう。一方、信じていた人の裏切りに遭うかも。言動は慎重に。
また、人付き合いが増えるのにつれて出ていくお金も増加傾向に。人につられてお金を出すようなことは避ける心掛けを。手土産、会費などは必要経費と割り切って。ケチるとツキを落とします。
ラッキーアイテム：タオルハンカチ
獅子座1月の獅子座は運気が落ち着きを取り戻し、穏やかなお正月を迎えられるようです。身の回りを整理整頓し、常に身ぎれいにしていれば運気はさらに高まるでしょう。また初詣など新年の行事をきちんとやっておくと1年間の運気もハイレベルでキープできるはず。
金銭面も順調。しっかりと家計管理できる時期です。まずは予算づくりをしてください。1月分だけでなく1年分の大まかな予算も忘れずに。それを記録しておくことも金運を守るカギ。
ラッキーアイテム：ハーブティー
乙女座1月の乙女座は活躍期が到来！ 自分ではそうと思っていなくても、あなたからは華やかなオーラが放たれ、周囲を惹きつけるでしょう。おしゃれにこだわると輝きはますます大きくなるはず。こんなときこそやりたいことに挑戦を。自分の道を堂々と進むと前途有望です。
ただし金銭的な負担は大きくなりそう。特に1月中旬まではその傾向が強いので、上手にやりくりしてください。またカード払いや電子決済はあとでビックリする金額になりやすいので注意。
ラッキーアイテム：キャンドル
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)