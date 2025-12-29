「美しいぃぃ」藤井夏恋、披露宴のウエルカムボード写真を公開！ 「素敵過ぎて泣けてきた〜」
モデルの藤井夏恋さんは12月28日、自身のInstagramを更新。披露宴のウエルカムボード写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】披露宴のウエルカムボード写真に「美しいぃぃ」の声
ファンからは「美しいぃぃ」「ここまで映えるお二人の美しさ」「憧れのご夫婦」「愛が伝わってきます」「素敵過ぎて泣けてきた〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】披露宴のウエルカムボード写真に「美しいぃぃ」の声
「ここまで映えるお二人の美しさ」藤井さんは「結婚の記念として撮影していただいた、大切な一枚。結婚式の披露宴では、ウェルカムボードとしても使わせていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんとのツーショットです。2人が目を閉じて抱き合っていますが、モノクロになっていることで美しさがより引き立っています。
「結婚式を挙げました」23日の投稿では「2025年11月14日 結婚式を挙げました」と報告し、結婚式の様子を公開した藤井さん。和装した美しい夫婦の姿を見ることができます。また、25日には披露宴の様子も公開。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)