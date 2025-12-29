¥µ¥¯¥éÂçÀï¤«¤é29Ç¯¡Ä¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡¦²£»³ÃÒº´¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ï¤Ã¤«¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö56ºÐ¤«¡Ä¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×ÊüÁ÷¶É¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
44ºÐ¤Ç¹âÎð½Ð»º¡¢¾®³ØÀ¸¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¡Ä
¡¡À¼Í¥¤ÇÉñÂæ½÷Í¥¤Î²£»³ÃÒº´(56)¤¬YouTube¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç±é½Ð²È¤Î¾æ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¡Ö¾æÇ®BAR¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥×¥ê¡¼¥Ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÀ¼Í¥¡¦ÌðÈø°ì¼ù¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï44ºÐ¤Î¹âÎð½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¤«¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬56ºÐ¤«»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×ÊüÁ÷¶ÉÇÒ¸«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥¯¥éÂçÀï¤Î¿¿µÜ»û¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤À¡ÁÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£»³¤Ï1987Ç¯¤ËOVA¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯ M-66¡×(¥Ê¥é¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹Ìò)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£96Ç¯¤Ë²ÈÄíÍÑ¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥µ¥¯¥éÂçÀï¡×¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¿µÜ»û¤µ¤¯¤éÌò¤Ç½Ð±é¡£¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿²£»³¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£