来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームの区間エントリーが２９日、発表された。区間登録をしている選手同士の交代はできないが、補欠と登録メンバーは１日４人、合計６人まで当日の変更が可能となっている。

史上初となる２度目の３連覇を狙って「輝け大作戦」を掲げる青学大は、絶対エースの黒田朝日（４年）を補欠登録。８区には２年連続区間賞の塩出翔太（４年）を置き、山の特殊区間の５〜６区には原晋監督が「秘密兵器」と語っていた松田祐真、石川浩輝の１年生コンビを起用した。

３年ぶりの総合優勝を目指す前回２位の駒大は、６区に２年連続で伊藤蒼唯（４年）を起用。“４年生４本柱”の残り３人の佐藤圭汰、山川拓馬、帰山侑大は補欠登録した。

３０年ぶりの古豪復活を期す中大は、溜池一太（４年）を２区登録し、前回１区区間賞と流れを作った吉居駿恭（４年）を補欠登録。１０日に行われた監督トークバトルで藤原正和監督は７区起用をにおわせているが、当日変更で往路にダブルエースを投入する可能性もある。

１５年ぶりの優勝を狙う早大は、主将の山口智規（４年）を花の２区に、５区には“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）を３年連続で配置。往路から勝負を仕掛ける算段だ。

第１０２回箱根駅伝は青学大、駒大、中大、早大、初Ｖを狙う国学院大を合わせて“５強”と評されている。今季はここまで出雲駅伝を国学院大が、駒大が全日本大学駅伝を制している。