aespa公式、ニンニンの過去SNS投稿に言及「さまざまなご懸念を生じさせるもの」紅白は3人で出演へ
【モデルプレス＝2025/12/29】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のNINGNING（ニンニン）が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）を体調不良により欠席すると発表。12月29日にaespaの公式サイトで発表され、物議を醸しているSNSの投稿内容にも言及した。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
今回の発表では、体調不良が続いていたというニンニンについて「病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました」とし、「弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と「紅白」には3人で出演することを報告した。
aespaをめぐっては、同番組への出場発表後、ニンニンの過去のファン向けプラットフォームでの投稿内容が物議。投稿では原子爆弾によって生じるキノコ雲のような形のランプを購入したことを報告している内容が記載されており、投稿が拡散されると出場の辞退を求める声も上がっていた。
公式サイトではこの過去の投稿に対しても言及し「NINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」と説明している。
KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、ニンニンの4人から成るaespaは、東方神起や少女時代などが所属するSMエンターテインメントから2020年11月17日にデビューシングル「Black Mamba」を引っ提げて韓国デビュー。2024年7月3日に「Hot Mess」で日本デビューを果たすなど、国境を超えた活躍を見せている。（modelpress編集部）
