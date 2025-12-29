「今日好き」参加JK、太もも全開のショーパンコーデ「脚が真っ直ぐで綺麗」「肩出しが色っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が12月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つブラックコーデを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK「スタイル抜群すぎる」美脚全開のショーパン姿
佐藤は「“CAMPUS COLLECTION 2025 EAST”出演させて頂きました。2025年最後のイベントでした。ありがとうございました」と綴り、イベント出演時のオフショットを公開。肩を大胆に露出した黒のフェザーニットにタイトなショートパンツ、ロングブーツを合わせ、美しい脚が際立つスタイリッシュなコーディネートを披露した。
この投稿には「スタイル抜群すぎる」「脚が真っ直ぐで綺麗」「ブラックコーデ似合う」「肩出しが色っぽい」「ロングブーツも素敵」「スタイリッシュで憧れる」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆佐藤芹菜、ミニ丈ブラックコーデ披露
◆佐藤芹菜の投稿に反響
