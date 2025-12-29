「今日好き」表すみれ、ショーパン×ロングブーツで脚線美披露「スタイル抜群」「着こなし素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが12月29日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈スタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加の美女「ショートパンツ似合う」圧巻美脚スラリ
すみれは「たくさん撮ってもらった」とつづり、夜の屋外で撮影された写真を公開。パッと目を引くロゴ入りのスウェットに黒のショートパンツ、ロングブーツを合わせ、真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に「スタイル抜群」「ヘアスタイルも可愛い」「着こなし素敵」「ショートパンツ似合う」「可愛くて憧れる」「ビジュアル最高」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。すみれは、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
