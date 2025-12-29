第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の区間エントリーが２９日行われ、出場２１チームが１０区間に選手を配置した。

３連覇を狙う青学大は５、６区にルーキーを登録。駒大は６区に前回区間２位の伊藤蒼唯（あおい）（４年）を置き、国学院大は上原琉翔（りゅうと）（同）、中大は溜池一太（同）と、共にエースが２区に入った。来年１月２、３日の大会当日にも選手変更が可能で、各チームの駆け引きも注目だ。

青学大は１区に安定感のある荒巻朋煕（４年）を据え、控えに回ったエース黒田朝日（同）が順当なら３年連続２区の公算。７、１０区に１万メートル２７分台のランナーを置く終盤力の高い陣容だが、原晋監督は「今回は山決戦になる」と見る。松田祐真、石川浩輝の１年生コンビが登録された５、６区が浮沈のカギを握る。

前回２位の駒大は「４年生４本柱」のうち伊藤を実績ある山下りに配したが、学生トップ級の佐藤圭汰、山登りの経験もある主将の山川拓馬、前回１区２位の帰山侑大は補欠に回した。前回往路で区間上位だった２年生２人も控えと手の内が見えにくいオーダー。３年ぶりの王座奪還に向け、勝負の一手をどう打つか。

前回３位の国学院大は上原が２区を担う。前田康弘監督は「チームの支柱。他大学の一番強い選手と戦ってもらいたい」と期待を込める。補欠とした主力の野中恒亨（ひろみち）（３年）、青木瑠郁（るい）（４年）、高山豪起（同）の起用法も注目され、前田監督は「総合力で勝ちにいくしかない。ミスなく走ればチャンスはある」と初優勝へ意気込む。

３０年ぶりの総合優勝を狙う中大は５区に全日本大学駅伝４区区間賞の柴田大地（３年）を配置。藤原正和監督は６区並川颯太（２年）と共に起用を明言し、「山にしっかり走れる２人を置け、チームに安定感をもたらす」と期待する。前回１区で大逃げした吉居駿恭（４年）は補欠に回し、復路投入も含めて効果的な配置を見極める構えだ。

早大は２区にエース山口智規（とものり）（４年）、３区山口竣平（２年）、５区工藤慎作（３年）と往路３位だった前回同様の区間配置。大型ルーキーの鈴木琉胤（るい）も往路投入の見通しで、先行逃げ切りを図る。

城西大はキムタイが２区、斎藤将也が５区と４年生ダブルエースが順当な配置となり、躍進を期す。創価大は５区野沢悠真（４年）、６区小池莉希（３年）と特殊区間を主力に託した。帝京大は好調な楠岡由浩（同）をエース区間に置き、上位を見据える。

エースが集う２区では、前回区間新をマークした東京国際大のエティーリ（同）や東農大の前田和摩（同）にも注目が集まる。