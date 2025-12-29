男女の友情は成立すると思いますか？ お互いを信頼し合っていても、あるとき急に意識し始めることもあるのが男と女。しかし男友達を好きになってしまうと、切ない気持ちになるようで……？ 今回は、想いを告げることなく失恋した女子の話をご紹介いたします。

男友達に好きな人がいた

「男友達のことをいつの間にか好きになってしまい、でも告白する勇気もなくて友達関係を続けること1年半。ある日、彼に『今度デートすることになった』と言われたんです。デートと聞いてびっくりしたし、そもそも好きな人がいたことも知らなかったので驚きましたね……。どうやらバイト先の先輩らしいけど、勇気を出してデートに誘ったらOKをもらったみたい。そんな話を、今まで見たことないような笑顔で話されたら、もう自分の気持ちを告げることなんてできませんよね……。このまま友達として彼の相談相手でいようと決意しました」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ 男友達のことを好きになってしまうと、行き場のない感情に悩んでしまうでしょう。友達として関係を続けるのか、思い切って告白をするのか、どちらにせよ切ないですよね……。

