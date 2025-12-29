『ホワイト・ノイズ』（2022年）監督、『バービー』（2023年）のグレタ・ガーウィグ監督との共同脚本執筆など、映画業界の最前線で活躍を続けている印象のあるノア・バームバック。ジョージ・クルーニーを主演に、キャリア終盤を迎えたハリウッド映画スターの異国での旅を描いた『ジェイ・ケリー』は、そんな彼の次のステップであるかのように感じられる新作である。しかし、その見立ては微妙に違っていた。

ここでは、監督、表現者としてのノア・バームバックが提供する本作『ジェイ・ケリー』が、ある架空の俳優の“魂の彷徨”を通じて、実際は何を描こうとした作品だったのかを、この異様なストーリーと、バームバックの境遇とを繋げながら考えていきたい。

ジョージ・クルーニーが演じる俳優のジェイ・ケリーは、ヨーロッパへ旅立って大学に入学しようとする娘のデイジー（グレース・エドワーズ）とゆっくり過ごそうとする。しかし彼女は、友人とヨーロッパ旅行をしたいのだという。心配な娘の足取りを追いかけようとするジェイは、新作への出演を断り、現地で娘の乗っている列車を突き止めて乗り込むという、少々偏執的にも感じられる行動をとる。長年の協力者である、マネージャーのロン（アダム・サンドラー）や、広報担当のリズ（ローラ・ダーン）も帯同している。

ジェイは同時に、辞退しようとしていたイタリアでの俳優の功労賞とヨーロッパ行きを結びつける。ジェイは娘を見送った後に、その足でトスカーナでの授賞式へと出発すると、彼は幻想的な世界へと導かれていく。イタリアで英米のスター俳優が何らかの賞を受賞し、奇妙な体験をする描写といえば、『世にも怪奇な物語』（1968年）のフェデリコ・フェリーニ監督作『悪魔の首飾り』や、ソフィア・コッポラ監督の『SOMEWHERE』（2010年）が思い浮かぶ。本作もまた、トスカーナの丘陵地帯に佇む小さな町「ピエンツァ」でロケが敢行され、糸杉が並ぶ風光明媚な光景と、歴史と古い文化が息づく世界のなかで、“自分”に向き合うこととなる。

バームバックの近作については、以上のリアルサウンド映画部の記事に書いている。『ホワイト・ノイズ』評に記しているように、そこで描かれた、消費とコマーシャリズムに市民が操作されていくというテーマは、原作小説が書かれた当時と同じく、深刻かつ重要なものだった。だが、政治的に二分した現在のアメリカにおいては、その内容はやや高度過ぎるものに映ったというのが、率直な印象だ。バームバックが厳しい目線を浴びせようとした現実の“大衆”は、それよりもさらに文化的後退のさなかにあるというのが実情だったのではないか。

エンターテインメントの作法から外れた難解な語り口も影響し、大作ながら大きな話題を呼ぶものにはならなかった、『ホワイト・ノイズ』。とはいえ、そこでの商業批判、コマーシャリズムへの懐疑の姿勢が、大ヒット作『バービー』でよりポップで分かりやすいかたちに昇華したという部分もある。

だがバームバック自身は、精魂を込めた『ホワイト・ノイズ』が商業的な成功を得られなかったことに意気消沈し、映画への情熱を失いそうな危機にあったのだという。そんな彼は、セットで知り合い友人となったエミリー・モーティマーと、ともに新作の脚本を執筆したと語っている。それが、自身の境遇を俳優の物語に変換した本作『ジェイ・ケリー』だったというわけだ。エミリー・モーティマーは本作の共同脚本家となり、出演も果たしている。（※）

ノア・バームバックはもともと、小市民的で個人的な体験や心情を、作中の登場人物に投影するスタイルをとることが多い。音楽で言えば、身近な実感を歌にするシンガーソングライターといったところだろう。彼は本作において、得意な自己言及のスタイルに回帰しているが、それをジョージ・クルーニー演じる、ハリウッドの引退間際のアクション俳優で、舞台をホームグラウンドのニューヨークでなくイタリアなどのヨーロッパだという点で、また別のタイプに見えるようなクッションを挟んでいるところが特徴的だといえる。

しかし、そこで監督本人が語るように、本作を「自分の仕事に再び恋をし、自分自身を再び愛するようになるというストーリー」だと位置付けるのならば、ここでのハリウッド俳優の精神の旅が、バームバックの内的な立ち直りや立ち位置の確認を企図していることは明らかだ。その意味では、イタリアの大巨匠フェデリコ・フェリーニが、自己の精神性や作家性を主演のマルチェロ・マストロヤンニに託した『8 1/2』（1963年）に近い作品だといえよう。

バームバックと同じブルックリン生まれでニューヨーク派の映画作家としての先輩であるウディ・アレン監督が、敬愛するフェリーニ監督の『8 1/2』を全体的にオマージュしたといえる、やはり自己言及的な映画『スターダスト・メモリー』（1980年）という作品もある。ここでの、映画のイベントにおいてちやほやされつつも孤独感を深めていくクリエイターの精神をめぐっていく展開は、ほぼそのまま本作に踏襲されていて、孫引きといえる箇所だろう。そもそもがパロディのような作品を、さらにリレーするようにバームバックが繋いでみせているのだ。

ここで生じるのが、では本当に、このトスカーナでのスロートリップが、バームバックのキャリアや精神を救うものだったのかどうかということだ。「自分の仕事に再び恋をし、自分自身を再び愛するようになる」ことがしたいのであれば、実際にそのような旅行をして立ち直ればいいわけで、それを“映画制作”のかたちにすることは適当だったのか。そして立ち直りが前提にあるのであれば、“出来レース”になってしまわないかという疑念も湧いてくる。おそらく、その不自然さにはバームバック自身も気づいていて、だからこそジェイ・ケリーを、わざわざ複数の取り巻きと一緒に行動するような人物に描き、娘役にそれを批判させているのだろう。

そこで興味深いのは、あくまで本作のストーリーが、イタリアの古い歴史や、異文化との出会いというものを、自分の精神の救いに直接繋ごうとしているわけではないという点だ。考えてみれば、それは当たり前だ。ニューヨーク派のバームバックが、ヨーロッパの歴史に抱かれて復活・再生するなどといった物語は、あまりに美し過ぎて、嘘っぽい。だから実際のところ、本作はトスカーナを後景、舞台としてしか扱っていないのだ。

ではバームバックは、いったい何を立ち直りの突破口としていたのだろうか。それは、サンドラーやダーンという俳優に集約される仕事仲間の存在、ライリー・キーオやグレース・エドワーズという俳優に代表される家族への、“圧倒的感謝”に他ならない。それだけでなく、バームバックが師と仰ぐ映画監督・評論家で、2022年に亡くなったピーター・ボグダノヴィッチを思わせる登場人物の存在も示唆される。現在と過去、バームバックをかたちづくる人々が、彼の精神的なよりどころとなるということだ。

とくにサンドラー演じるマネージャーの描き方が重要だ。ストーリーを注意深く見ていれば、じつは彼の方が主人公のジェイ・ケリーよりも、さらに立場的に追いつめられていることが分かる。たしかに、バームバックは一人の人間として、悩むものや、辛いことがあるだろう。それならば、周囲の人間もまた何かに悩んで、道に迷っているのかもしれない。そこに気づくことが、バームバックが“自己言及の森”から抜け出す一歩だったのではないか。

果たしてノア・バームバックは、そういった精神的成長や周囲への理解という姿勢を通すことで、新たに生まれ直すことができたのだろうか。その答えは、彼の今後の動きによって、現実のトピック、もしくは次回作のなかで可視化されることになるのだろう。

小野寺系（k.onodera）