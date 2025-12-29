¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬Ê¡»³²í¼£¤òÂçÀä»¿¡ª¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Á¤ÇÅ·ºÍ¡ªËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤¹Æ´¤ì¤ÎÃË¤Ç¤¹¡ª¡×
TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥óーÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±ー¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£12·î29Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Ë¤Æ2025Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥ÇーÉñÂæ°§»¢¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¡¢¶¦±é¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢·îÅçÎ°°á¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î·îÍËÆü¡á¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Çー¡×¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î·îÍËÆü¡á¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Çー¡×¤Ë¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Î¤Ê¤«¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¡£12·î24Æü¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¸å¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ°°÷25Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Çµã¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¤³¤ì¤¾¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¡ÖÄÉ¤¤¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ¡£
½éÆü¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´Õ¾Þ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËþÂÅÙ 97.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ 99.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¥¢¥Ù¥ìー¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¡Ö#ÄÉ¤¤¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ç¥ê¥Ôー¥È´Õ¾Þ¤ò¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬µÞÁýÃæ¤À¡£
¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤³¤ÈÁ´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤ò±é¤¸¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¾å±Ç¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´¿À¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê´¶Æ°¤·¤Æ¿´¤ËÀ÷¤ß¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈÎÉ¤¤Êý¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æー¥â¥¢¸ò¤¸¤ê¤Ë°§»¢¡£
³§¼Â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ò±é¤¸¤¿ÂçÀô¤â¡Öµã¤±¤ë¡ª¡¡¾Ð¤¨¤ë¡ª¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¸îÆ»¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
Ê¿Ìî´ÆÆÄ¤â¡Ö¶Ë´¨¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ÃÏ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È25Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ËÁê¹¥¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢Ê¡»³¤ÏËÜºî¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ëµã¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÎÞ¤òÊó¹ð¡£³§¼Â¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤ò±é¤¸¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤«¤é15Ç¯Á°¤ËËÍ¤¬¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬ßÀÅÄ·¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎßÀÅÄ·¯¤¬¿§¡¹¤Ê»ö¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆËÜºî¤Ç¤Þ¤¿ËÍ¤Î²áµî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¡»³¤È¤·¤Æ¤â¿¿¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
°ìÊý¡¢Ê¡»³¤ÈµÜÂô¤Î¶¦±é¤ò¡ÖÍÅ±ð¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÂçÀô¤Ï¡¢¥Ê¥®¥µ¡ÊµÜÂô¡Ë¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤¿Ê¡»³¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡£ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÃ¦¤®¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Åö¤ÎÊ¡»³¤Ï¡ÖÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤ÈÃ¦¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ÚÆù¤¬½Ð¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¹¤Þ¤·´é¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡¡¥ä¥Ð¤¤¡ª¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¤Î¸À¤¦¤³¤È¡ª¡×¤ÈÊ¡»³¤Î¥È¥ìー¥Ëー¤×¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿´ÂÀÏ¯¤Î±ù¤Ç¤¢¤ê·Ù»¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¥¨¥êー¥È¡¦¸îÆ»ÀôÌò¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡¢ÂçÀô¤ÈÊ¡»³¤ËÀ¼¿¿»÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¡£¥ï¥ó¥·ー¥ó¡¢¥ï¥ó¥·ー¥óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼ê¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Ï²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¡»³¡õÂçÀô¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¤ÎÌ¼¡¢¥Ë¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤Î·îÅç¤Ï¡¢Ê¡»³¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Ïー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¤³¤ì¤ËÊ¡»³¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¤·îÅç¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
³§¼Â¤Î¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥Ê¥®¥µÌò¤ÎµÜÂô¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍèÇ¯¤Î¸µÃ¶¤Ë±Ç²è´Û¤ÇËÜºî¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´Õ¾Þ¤òÍ½¹ð¡£Ì¼Ìò¤Î·îÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤¬ËÜÊª¤ÎÌ¼¤À¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤ÈÂçÀô¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ËÆþ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Âç³¢Æü¤ËÊ¡»³¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Æ¡¢B¡Æz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤ÈËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢¹ÈÇò¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ÖÊ¡»³¤Ï¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÈºîÉÊºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢King & Prince¤È¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±ÊÀ¥¤¬¡ÖÇ¯ËöºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¡ÄÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Á¤ÇÅ·ºÍ¡ª¡¡ËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤¹Æ´¤ì¤ÎÃË¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊ¡»³¤òÂçÀä»¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂçÀô¤Ï¡Öº£Ç¯¤â»Ä¤ê2Æü¤·¤«¤Ê¤¤Ç¯Æâ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤â¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ2026Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¡£
¼ç±é¤ÎÊ¡»³¤Ï¡Ö¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ïµã¤±¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯½éÎø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬½éÎø¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃ¯¤«¤ËÍ¥¤·¤¯½ÐÍè¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯°¦¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄË²÷¤Ç¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¡¢°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤â°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ª
½Ð±é¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢µÜÂô¤ê¤¨
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
´ÆÆÄ¡§Ê¿Ìî½Ó°ì
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(c¡Ë2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
