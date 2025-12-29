来年1月28日にCDデビューする男性9人組アイドルグループ「SHY」が29日、東京・サンシャインシティ噴水広場で「つば男スペシャルリレーライブ3days ―Thank you 2025―」に出演した。

仙波七星（17）を筆頭に「こんにちは！！」とステージに駆け出してきた9人。年内最後のライブでは、CDデビュー曲「ごめんなSHY」のほか、同CDに収録される「シャイなちゅっ（ハートマーク）」などを披露。SHYの新曲はもちろん、POCKET PANiCの「キャッチー☆ボール」に続けて、峯脇が「タイガーとドラゴン」を歌い会場を盛り上げていた。

4曲をノンストップで歌った後のMCでは脇龍真（16）が「2025年最後のライブを、最高の思い出にしようとあるものを持ってやって来ました」とサプライズがあることを公表。

河合彪雅（17）が「今から皆さんと僕たちの『ごめんなSHY』のミュージックビデオ（MV）を観たいと思います」と明かすとファンの間から大きな歓声が起きていた。

背後に設置された巨大スクリーンで「ごめんなSHY」の映像を初公開。教室の中で学生服姿で歌う9人の姿が映し出されると、何度も悲鳴のような声が上がっていた。

公開後、河合は「最高のMVですね。実際の校舎を使って、メンバーも制服を着て楽しかったね」と撮影を振り返っていた。

SHYは来年1月17日に、東京・新宿ReNYで「SHYのはじめてのワンマンライブ〜わくわくしすぎてごめんなSHY〜」を開く。この日は、4月26日に大阪、同月29日に東京でもライブを行うことが明かされた。

峯大凱（14）が「1月のワンマンの後も予定を空けておいてください！」と呼びかけると会場から喜びの拍手が起こっていた。

リレーライブは、30日に「世が世なら！！！」、31日は「THE SUPER FRUIT」が同所でいずれも午後1時からステージを開催する。