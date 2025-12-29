【箱根駅伝】順天堂大学の区間エントリー 前回“7秒差”で逃したシード権奪還へ 2区は吉岡大翔
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。
前回総合11位、シード権までわずか7秒差に泣いた順天堂大学。往路では前回7区で区間2位の吉岡大翔選手(3年)を2区に登録。予選会ではチームトップの走りで引っ張りました。
前回アンカー10区を走り、シード権争いで悔しさを味わった古川達也選手(3年)は4区へ。2度目の箱根路でリベンジに燃えます。
復路では駅伝主将の石岡大侑選手(4年)が9区へ。前回2区を走った玉目陸選手(2年)、5区を走った川原琉人選手(2年)ともに補欠登録となり、当日変更に注目されます。
メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで可能(最大6人)となります。
◇順天堂大学の区間エントリー
1区 池間凛斗(2年)
2区 吉岡大翔(3年)
3区 井上朋哉(1年)
4区 古川達也(3年)
5区 小林侑世(3年)
6区 谷本昂士郎(2年)
7区 村松翼(3年)
8区 野崎健太朗(2年)
9区 石岡大侑(4年・駅伝主将)
10区 大倉靖萌(4年)
石井啓太(3年)
林龍正(3年)
川原琉人(2年)
玉目陸(2年)
永原颯磨(2年)
山本悠(2年)