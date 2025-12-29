◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合11位、シード権までわずか7秒差に泣いた順天堂大学。往路では前回7区で区間2位の吉岡大翔選手(3年)を2区に登録。予選会ではチームトップの走りで引っ張りました。

前回アンカー10区を走り、シード権争いで悔しさを味わった古川達也選手(3年)は4区へ。2度目の箱根路でリベンジに燃えます。

復路では駅伝主将の石岡大侑選手(4年)が9区へ。前回2区を走った玉目陸選手(2年)、5区を走った川原琉人選手(2年)ともに補欠登録となり、当日変更に注目されます。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで可能(最大6人)となります。

◇順天堂大学の区間エントリー

1区 池間凛斗(2年)

2区 吉岡大翔(3年)

3区 井上朋哉(1年)

4区 古川達也(3年)

5区 小林侑世(3年)

6区 谷本昂士郎(2年)

7区 村松翼(3年)

8区 野崎健太朗(2年)

9区 石岡大侑(4年・駅伝主将)

10区 大倉靖萌(4年)

〈補欠登録〉石井啓太(3年)林龍正(3年)川原琉人(2年)玉目陸(2年)永原颯磨(2年)山本悠(2年)