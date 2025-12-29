出川ガールズ美女、キュートさ全開のドバイオフショットに反響「美人揃いだけどその中でも1番可愛いかったです」
タレントの塚本恋乃葉が、29日までにインスタグラムを更新。28日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）からオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】美女揃いの出川ガールズ（ほか3枚）
塚本が「ドバイで貴重な体験を沢山させていただきました！」と投稿したのは、『世界の果てまでイッテQ！』で放送された企画「出川女子会 in ドバイ」のオフショット。写真には、夕日をバックに出川哲朗、堀田茜、谷まりあ、横田真悠、塚本恋乃葉が笑顔で並ぶ様子や没入型デジタルアートスポットを楽しむ5人の記念ショットが収められている。
「2026年も皆さんとロケに行けますように」とつづった塚本の投稿に、番組を見たファンからは「めっちゃ面白かった！可愛いかったよー！」「見たよ！感動した！」「美人揃いだけどその中でも1番可愛いかったです」などの声が集まっている。
■塚本恋乃葉（つかもと このは）
2004年10月26日生まれ。広島県出身。2023年開催「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。2024年放送のドラマ『素晴らしき哉、先生！』（ABC・テレビ朝日系）で連続ドラマ初出演を果たすと、2025年4月には念願の“出川ガール”として『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演した。
引用：「塚本恋乃葉」インスタグラム（＠konoha_tsukamoto）
【別カット】美女揃いの出川ガールズ（ほか3枚）
塚本が「ドバイで貴重な体験を沢山させていただきました！」と投稿したのは、『世界の果てまでイッテQ！』で放送された企画「出川女子会 in ドバイ」のオフショット。写真には、夕日をバックに出川哲朗、堀田茜、谷まりあ、横田真悠、塚本恋乃葉が笑顔で並ぶ様子や没入型デジタルアートスポットを楽しむ5人の記念ショットが収められている。
■塚本恋乃葉（つかもと このは）
2004年10月26日生まれ。広島県出身。2023年開催「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。2024年放送のドラマ『素晴らしき哉、先生！』（ABC・テレビ朝日系）で連続ドラマ初出演を果たすと、2025年4月には念願の“出川ガール”として『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演した。
引用：「塚本恋乃葉」インスタグラム（＠konoha_tsukamoto）